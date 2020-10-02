Denizde yüzenlere yunus sürprizi

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde denizde yüzenlerin yanına gelen yunus, yaptığı hareketlerle hayran bıraktı. O anlar, bir otelin animasyon ekibince dronla görüntülendi.

Serik'e bağlı Kadriye Turizm Bölgesi'ndeki sahilde denize girenler, bir anda gelen yunusla şaşkınlık yaşadı. Yüzenlerin yanına kadar yaklaşan yunus, 10 dakika boyunca sık sık suya dalıp çıktıktan sonra gözden kayboldu. Yaptığı hareketlerle hayran bırakan yunus, sahilde dronla çekim yapan bir otelin animasyon ekibi tarafından görüntülendi. Görüntülerde hem yunusun hem de gösteriyi izleyenlerin keyifli anlar yaşadığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-10-02 17:04:28



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