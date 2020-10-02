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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yazıcı: "Eğitim birinci önceliğimiz"

İHA

Vali Yazıcı: "Eğitim birinci önceliğimiz"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hüseyin Er'i makamında ziyaret ederek, "Eğitim birinci önceliğimiz. Bu konuda her türlü desteğe varız." dedi.
Vali Ersin Yazıcı, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hüseyin Er'i ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dileklerini iletti. Ziyarette Vali Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’den, eğitim faaliyetleri, projeler ve pandemi sürecinde okullarda alınan önlemler ile ilgili bilgi aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’e yeni görevinde başarılar dileyen Vali Yazıcı, “Meslek hayatım boyunca eğitim konusu ajandamda hep birinci sırada yer aldı. Ülkemiz için geleceğimiz için eğitimin her zaman önceliğimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Günümüz gençlerini okuyan araştıran soran sorgulayan üreten ve farklı bakış açıları ile ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacak kişiler olarak yetiştirmeliyiz. Görev yaptığım her yerde başta kitap okuma alışkanlığı olmak üzere, eğitime önemli katkılar sunmaya çalıştım. İlkokuldan üniversiteye eğitim çağındaki tüm çocuklarımızla ilgilenmeye gayret ediyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha güçlü bir şekilde hazırlayabilmek adına Antalya’da da eğitim gündemimde ilk sırada olacak.” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Ersin Yazıcı'ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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