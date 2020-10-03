Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede (2)

6 TUTUKLAMA KARARI
Antalya´da, adliyeye sevk edilen organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirildi. Şüpheliler, adliyeye polisler eşliğinde tek tek alındı. Antalya Cumhuriyet Savcısı´na saatlerce ifade veren şüphelilerden 4´ü savcılıktan serbest kaldı. 7´si ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi. Geç saatlere kadar süren hakimlikteki duruşma sonunda örgüt lideri olduğu iddia edilen Kazım Evren, yöneticisi Cahit Ülkü ile 4 örgüt üyesi tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-10-03 00:07:12
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