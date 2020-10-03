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Antalya'ya eylülde gelen turist sayısı 1 milyonu aştı

DHA

Antalya'ya eylülde gelen turist sayısı 1 milyonu aştı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA, 'Safe Tourism: Güvenli Turizm' modeliyle koronavirüse rağmen dünyanın en çok turist ağırlayan illerinin başında geliyor. Eylül ayında Antalya'ya 1 milyon 17 bin 804 turist geldi. 1 Ocak'tan itibaren ise toplam 163 ülkeden 2 milyon 576 bin 537 turist rakamına ulaşıldı. Bu sayının 1 milyon 831'ini Rus turistler oluşturdu.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre Antalya, Eylül ayında turizmde 1 milyon rakamını aşmayı başardı. 130 Eylül tarihleri arasında 995 bini yabancı, 21 bini yurt dışında ikamet eden Türk tatilciler olmak üzere Antalya'ya toplam 147 ülkeden, 1 milyon 17 bin 804 turist geldi. Geçen yıl eylül ayındaki 2 milyon 239 bin turist sayısına göre, koronavirüs sebebiyle yüzde 54 oranında düşüş yaşandı.
EYLÜL TURİSTİNİN YARISI RUSYA'DAN
Eylül ayında en çok turist gönderen ülke yüzde 51 paya sahip Ruslar oldu. Rusya'dan 517 bin 40 turist geldi. İkinci sıradaki Ukrayna yüzde 17 payla 169 bin 244 turist gönderdi. Üçüncü İngiltere'den 81 bin 615, dördüncü Almanya'dan 61 bin 267, beşinci Polonya'dan 28 bin 768 turist tatil için Antalya'yı seçti.
TOPLAM TURİST 2.5 MİLYONU GEÇTİ
1 Ocak'tan itibaren bakıldığında ise Antalya'ya toplam 163 ülkeden turist geldi. Geçen yıl aynı dönemde 13 milyon turist sayısının aşıldığı Antalya'da koronavirüs nedeniyle mart ayından itibaren uçuşların durdurulması üzerine ciddi bir düşüş yaşandı. Bu yıl aynı dönemde yüzde 80 oran ve 10 milyon 429 bin kişi düşüşle toplam turist sayısı 2 milyon 576 bin 537 olarak gerçekleşti. Antalya'daki toplam turist trafiğinin 2 milyon 417 bin 592'si yabancı, 158 bin 945'i ise yurt dışında ikamet eden Türklerden oluştu.
RUS TURİSTLER BU YIL DA İLK SIRADA
En çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Ruslar 2,5 milyonu aşan toplam turist sayısının yüzde 41,4'lük payına sahip oldu. İlk sıradaki Rusya'dan 1 milyon 831 turist gelirken, geçen seneye göre kayıp oranı yüzde 79, kişi sayısı ise 3 milyon 751 bin oldu.
İkinci sırada ise Ukrayna'dan yüzde 38 düşüşle 448 bin 189 kişi, üçüncü Almanya'dan yüzde 87 düşüşle 272 bin 386, dördüncü İngiltere'den yüzde 68 düşüşle 196 bin 695 kişi, beşinci Polonya'dan yüzde 87 düşüşle 63 bin 790 kişi geldi.
HAVALİMANI UÇUŞ SAYILARI
Antalya'ya charter ve tarifeli seferlerle 1-30 Eylül tarihleri arasında iç hatlarda gelen-giden uçak sayısı toplamı 2 bin 635, dış hatlarda ise 9 bin 709 uçak oldu. Dış hatlarda Eylül ayında charter ve tarifeli toplam gelen uçak sayısı 4 bin 842 olarak açıklandı. 1 Ocak30 Eylül tarihleri arasında ise iç hatlarda 8 bin 676'sı gelen toplam 17 bin 272 uçuş gerçekleşirken, dış hatlarda ise 15 bin 25'i gelen toplam 30 bin 97 uçuş yaşandı. Aynı dönemde iç hatlarda 2 milyon 365 bin 592, dış hatlarda da 4 milyon 704 bin 276 yolcuya hizmet verildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-10-03 08:12:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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