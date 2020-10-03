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Covid-19 yoğun bakım ünitesinin 'Nefes' ekranı Bilgilerini ekrandan takip ettikleri hastayla birlikte nefes alıp onunla nefessiz kalıyorlar Bütün çaba, hastanın tedavisini tamamlayıp servise göndererek bilgilerinin bulunduğu ekranını kapatabilmek için Sağlık çalışanları, Covid-19 yoğun bakım ünitesinde, Genel Hasta Takip Ekranı’ndan gözlerini bir an olsun ayırmıyor Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan: "Dünyada uygulanan tüm tedavi algoritmalarının uygulanabildiği yoğun bakım data ünitelerimiz mevcut" "Bizler elimizden geleni yapıyoruz ancak bunda bütün fertlerin tek tek mücadele etmesi gerekiyor" “Duyarsızlık, çalışma şevkimizi kırıyor”

İHA

Covid-19 yoğun bakım ünitesinin 'Nefes' ekranı Bilgilerini ekrandan takip ettikleri hastayla birlikte nefes alıp onunla nefessiz kalıyorlar Bütün çaba, hastanın tedavisini tamamlayıp servise göndererek bilgilerinin bulunduğu ekranını kapatabilmek için Sağlık çalışanları, Covid-19 yoğun bakım ünitesinde, Genel Hasta Takip Ekranı’ndan gözlerini bir an olsun ayırmıyor Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan: "Dünyada uygulanan tüm tedavi algoritmalarının uygulanabildiği yoğun bakım data ünitelerimiz mevcut" "Bizler elimizden geleni yapıyoruz ancak bunda bütün fertlerin tek tek mücadele etmesi gerekiyor" “Duyarsızlık, çalışma şevkimizi kırıyor”

Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde görevli sağlık çalışanları, solunum sıkıntısı çeken Covid19 hastalarının hayati fonksiyonlarını ‘Genel Hasta Takip Ekranı’ndan 24 saat boyunca gözlemliyor, herhangi bir olumsuzlukta da alarma geçiyorlar. Hastaların solunum sayısı, kalp atış hızı tansiyon, kandaki oksijen oranı ve kan basıncı parametlerinin yer aldığı ekranda, hasta iyileşip servise çıktığı ya da olası bir vefat durumunda ekrandan bilgileri kalkıyor. Gece gündüz çalışan yağun bakım ekiplerinin tek çabası hastayı servise göndererek bilgilerini ekrandan çıkartabilmek.
Antalya’da pandemi hastanelerinden birisi olan Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde görevli sağlık çalışanları, solunum sıkıntısı çeken Covid19 hastalarının rahat nefes alabilmeleri için canla başla çalışıyor. Sağlık çalışanları koruyucu kıyafetlerin yanı sıra çift maske, gözlük ve siperlik takarak kendilerini güvene alıyor. 24 saat mesai yapan kahramanlar, tüm hastaların durum raporunun yer aldığı dijital ‘Genel Hasta Takip Ekranı’ndan gözlerini ayırmıyor. Yatakta yatan hastaların başucundaki ekranın yanı sıra yoğun bakım ortak alanda da tüm hastaların listelendiği genel ekranda da solunum sayısı, kalp atış hızı tansiyon, kandaki oksijen oranı ve kan basıncı değerleri, sağlık çalışanları tarafından 24 saat boyunca izleniyor. Herhangi bir olumsuzluk durumunda da anında müdahalede bulunuluyor. Hastanın ekrandaki bilgileri ise ya yoğun bakım sürecini atlatıp servise çıkartıldığında ya da vefat durumunda siliniyor. Gece gündüz demeden 24 saat üzerinden çalışan sağlık çalışanlarının en büyük mutluluğu ise, hastanın yoğun bakım tedavisinin başarıyla tamamlanıp ekrandan bilgilerini silip taburcu olmanın yolunu açıldığı servise çıkartabilmek.

“Dünyada uygulanan tüm tedavi algoritmalarının uygulanabildiği yoğun bakım data ünitelerimiz mevcut”
Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan, salgının ilk başlangıcından itibaren mevcut işleyişin yanında pandemi hastanesi olarak hizmet verdiklerini ifade etti. Hastanenin bu konuda donanımlı olduğunu vurgulayan Gürkan, “Üçüncü basamak seviyede hizmet veren, her bir hasta için ayrı ayrı izole odaları ayrılmış, aynı zamanda dünyada uygulanan tüm tedavi algoritmalarının uygulanabildiği yoğun bakım data ünitelerimiz mevcut. Bu süreçte hekim, hemşire, ebe, temizlik personelimiz dahil, tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Hiçbir zaman çalışmaktan gocunmuyoruz” dedi.

“Duyarsızlık, çalışma şevkimizi kırıyor”
Toplumda bazı kişilerce salgına karşı duyarsızlıkların kendilerini üzdüğünü belirten Gürkan, “Bu bizim görevimiz ancak toplumdaki bazı duyarsızlıklar ve bazı vatandaşlarımızın hastalığı önemsememesi, kurallara uymaması, bizlerin çalışma şevkini bazen kırıyor. Bu bir toplumsal mücadele bence. Bizler elimizden geleni yapıyoruz ancak bunda bütün fertlerin tek tek mücadele etmesi gerekiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ettiğimiz takdirde, bu hastalığın kontrol altına alınabileceğini hep birlikte gördük. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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