Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor 90 sokak kedisini Bağ-Kur emekli maaşıyla aldığı kızartılmış tavuk etiyle besliyor Her gün aynı yerde aynı saatte beslediği kediler, Güç’ün sesini duyar duymaz koşarak geliyor Ekrem Güç: “İnsanlar, pandemiden önce yardımcı oluyorlardı ama şimdi kendi dertlerine düştü”

Antalya’da 61 yaşındaki Ekrem Güç, emekli maaşının yarısını sokak hayvanları için harcıyor. Her gün aynı yerde aynı saatte hayvanları besleyen Güç’ün sesini duyan kedilerse adeta esas duruşa geçiyor.

BağKur emeklisi olduktan sonra sokak hayvanlarını beslemeyi görev edinen 61 yaşındaki Ekrem Güç, evinde beslediği 12 kedinin yanı sıra sokaktaki 100’e yakın kedi ile köpek için her gün aynı saatte ve aynı yerlerde hayvanları besliyor. Yaklaşık 10 yıldır emekli maaşının neredeyse yarısını hayvanlar için harcayan Güç, ilk olarak çevre esnaflardan alışveriş yapıyor. Kediler için esnaftan kızartılmış tavuk, köpekler için de kasaptan kemik alan Güç, daha önceden hayvanları beslediği alanlara giderek onları çağırıyor. Güç’ün sesini duyan hayvanlarsa adeta esas duruşa geçiyor. Örnek hayvansever, bu davranışıyla herkesin takdirini kazanıyor.



“Sesimi tanıyorlar”

Hayvanları yaz kış demeden bütçesinin göz önünde bulundurarak beslediğini anlatan Güç, evdeki 12 kedisinin yanı sıra 90 sokak kedisini kızarmış tavuk etiyle, birçok sokak köpeğini de kemikle beslediğini anlattı. Güç, hayvanların kendisini sesinden tanıdığını ifade ederek, “Aç oldukları için her gün aynı yerde aynı saatte bekliyorlar. Yolumu gözlüyorlar. Sesimi tanıyorlar ve duyduklarında koşarak geliyorlar” dedi.



“Pandemide insanlar kendi dertlerine düştü”

Bu konuda insanları duyarlı olmaya davet eden Güç, “İnsanlar, pandemiden önce yardımcı oluyorlardı ama şimdi kendi dertlerine düştü. Ağzı dili olmadıkları için kendilerini ifade edemiyor bu hayvanlar. İnsanları duyarlı olmaya çağırıyorum. Başka bir dünya yok. Kimse bir şey götüremeyecek. Bunlara yardım edin” diye konuştu.

