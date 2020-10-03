Tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı; 'Bıçak çekti ben de gayriihtiyari vurdum' dedi



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen ay ikinci el telefon tamiri ve satışı yapan bir iş yerinde Ozan Saçı'yı tabancayla vurarak yaralayan Doğan Dalkıran, yakalanıp, tutuklandı. Doğan Dalkıran ifadesinde, "Aramızda husumet vardı. Konuşmak için yanına gittiğimizde tartıştık, bıçak çekti ben de gayriihtiyari vurdum" dedi.

Manavgat'ın Fevzipaşa Caddesi'nde 17 Eylül'de ikinci el cep telefonu tamiri ve satışı yapan iş yerine telefonunu tamir ettirmek için giden Ozan Saçı, bir süre sonra yanına gelen 3 kişiyle tartıştı. Tartışma sırasında Ozan Saçı, iddiaya göre yanında taşıdığı bıçağı çekti. Bunun üzerine kimliği belirsiz 3 kişiden biri tabancayla Ozan Saçı'yı bacağından yaraladı. Şüpheliler, iş yerinden çıkıp, otomobille kaçtı.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Ozan Saçı, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran, çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Saçı'yı vuran şüphelinin 'Dodo' lakabıyla tanınan Doğan Dalkıran olduğunu belirlendi.

POLİSTEN 2 DEFA KAÇTI

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 2 kez kıstırılan Doğan Dalkıran ve arkadaşları, yakalanamadı. Şüpheliler, en son geçen hafta Sarılar Caddesi'nde ekipler tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kullandıkları araçla kaldırıma çıkıp karşı yönden gelen başka bir araca çarparak kaçtı. Şüphelilerin yaralama olayında da kullandığı belirlenen otomobil, Güzelyalı Mahallesi'nde hasarlı olarak terk edilmiş halde bulundu.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Polis ekipleri, Ozan Saçı'yı, önceki gün Alanya'da saklandığı ikamette yakaladı. Manavgat'a getirilen Dalkıran, emniyetteki sorgusunda, "Ozan Saçı ile aramızda 34 yıl önceye dayanan husumet vardı. Telefoncuya gittiğini görünce konuşmak için yanına gittik. Tartıştık. Bize küfredip, bıçak çekerek üzerimize yürüdü. Bunun üzerinde ben de gayriihtiyari olarak yanımda bulunan tabancayla kendisini bacağından vurarak yaraladım. Pişman değilim" dedi.

Başka suçlardan da arandığı tespit edilen Doğan Dalkıran'ın olayda kullandığı tabancanın gömdüğü yerden çıkarıldığı belirtildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Doğan Dalkıran sağlık muayenesinin ardından dün savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Doğan Dalkıran tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-10-03 12:16:05



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