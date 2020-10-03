Ailesinden helallik istediği not bırakıp, kendini astı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen Ramazan K. (35), yazdığı notla 'helallik' isteyip, iple kendini yatak odasında tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Ramazan K., kendisini yatak odasının tavanına bağladığı iple astı. Ailesine yazdığı notta 'helallik' istediği belirtilen Ramazan K.'yi asılı bulan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ramazan K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Ramazan K.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-10-03 13:43:45
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