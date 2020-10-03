Eşini dövüp, polise direnen koca tutuklandı, kadın ise sığınma evine yerleştirildi



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde H.O. adlı kadın, 2 çocuğunun babası R.O. tarafından evde öldüresiye dövüldü. Komşuların çağırdığı polis, kapıyı açmayan R.O.'yu, kadının yardım çığlıkları üzerine balkondan eve girerek gözaltına aldı. Daha önce de eşine şiddet uyguladığı belirlenen R.O., tutuklandı. Eli yüzü kanlar içinde bulunan kadın, sığınma evine gönderilirken, çocukları ise korumaya alındı.

Olay, 29 Eylül gecesi Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanda oturanlar, polisi arayıp, R.O.'nun daha önce de şiddet uyguladığı eşi H.O.'yu yine dövdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, R.O.'dan kapıyı açmasını istedi. Ancak R.O. kapıyı açmamakta direndi, polislere hareket etti.

H.O. ile 2 çocuğunun yardım çığlığı atması üzerine ekipler savcılık izniyle balkondan eve girdi. Polisler R.O.'yu yakalayıp gözaltına alırken, H.O.'yu ise eli yüzü kanlar içinde buldu. Çağırılan ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.O. tedaviye alındı. Uzun süre bağırıp çağıran ve küfredip, tehditler savuran R.O. polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

H.O.'nun kanlar içinde sağlık ekiplerini beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

R.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce eşini birçok kez dövdüğü ve hakkında 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından uzaklaştırma kararı verildiği öğrenilen R.O., çıkarıldığı mahkemece aynı suçlar kapsamında tutuklandı. Hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilen R.O.'nun eşinin şikayetini geri çekmesi üzerine yeniden eve geldiği öğrenildi.

Bu arada H.O., hastanedeki tedavisinin ardından sığınma evine götürüldü. Çiftin 2 çocuğu ise korumaya alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-10-03 16:03:03



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