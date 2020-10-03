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ANTALYA?DA fide şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, park halindeki TIR?a arkadan çarptı. 12 kişinin yaralandığı kazada, minibüsün ön koltuğunda sıkışan 2 personel itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-10-03 21:17:15



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