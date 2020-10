57. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: "Geçen yıl bu günlerden bahsedilse 'Bu dediğin ancak filmlerde olur' diyeceğimiz günler yaşıyoruz"

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, Covid19 salgını gölgesinde başladı. Korona virüs tedbirlerinin ön planda tutulduğu ve davetlilerin ateşlerinin ölçülerek alana alındığı festival, Cam Piramit yanındaki 'Yıldızlar Altında' isimli açık alanda start aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreninde, halen Akdeniz Üniversitesinde yoğun bakım ünitesinde korona virüs tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl törende yaptığı konuşmadan bölümler izletildi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, sözlerine salgınla amansız bir mücadele içinde olan tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladı. Bilim adamları ve Türk sinema sektörü temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonunda pandemi tedbirleri ön planda tutularak festivali düzenlemeye karar verdiklerini ifade eden Tuncer, sanatın ışığını söndürmediklerini kaydetti. Başkan Muhittin Böcek adına davetlileri selamlayan Tuncer, "Tüm devlet yetkililerimize, başkanımıza olan sevgisine bir kez daha tanık olduğumuz güzel Antalyamızın güzel insanlarına, ziyarete gelen, telefon ve mesajlarla iyi dileklerini ileten ve 'Türkiye seninle Muhittin Böcek' diyerek yurdumuz dört bir yanından destek mesajlarını gönderen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Salgının gölgesinde geçen hazırlık sürecinde kendileri için tarifi kelimelerle zor bir tecrübe yaşadıklarını söyleyen Tuncer, bu süreçte de her zaman olduğu gibi tüm çalışanlarla birlik ve beraberlik içinde her kararı ortak akılla verdiklerini söyledi. Tuncer şöyle devam etti:

"Elbette ki salgın döneminde karşılaştığımız pek çok şey gibi bu seneki festivalimizde de birçok ilkle karşılaşıp içinde bulunduğumuz şartlar içerisinde festivalimizin alışılmış düzeninde ve akışında zorunlu değişiklikler yaptık ve bazı geleneklerimize ara vermek zorunda kaldık. Ancak yaşanan tüm zorluklara rağmen sinemanın ve sanatın ışığını söndürmedik. Çünkü biz karanlıkların o ışıkla aydınlanacağına ve bizi o ışığın birleştireceğine yürekten inanıyoruz. Sanatın birleştirici gücüne inanan ve ışığın aydınlattığı yolda ilerlemeyi hedef alan ve kendi değerlerine sahip çıkmayı ilke edinen Antalya’yı kültür ve sanatın da başkenti yapmayı amaç edinen bir anlayışla özüne döndürdüğümüz festivalimizin 57. yılını karşılamanın gururunu yaşıyoruz. Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in verdiği sözle kimliğini geri kazanan Altın Portakal'ı dünya arenasında daha güçlü bir noktaya getirmek için çalışıyoruz. Çünkü bu festivalin hepimize ait, bütün ülkemize ait bir değer olduğunun ve kentimizin bir sembolü olduğunun bilincindeyiz.”



"Geçen yıl bu günlerden bahsedilse 'Bu dediğin ancak filmlerde olur' diyeceğimiz günler yaşıyoruz"

Konuşmasına festivalin geçmişine vurgu yaparak başlayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise, 57 yaşında olan festivalin kendisi doğmadan önce doğduğunu, kendisinin saçlarının beyazlamasına rağmen festivalin her yıl yeniden doğduğu için genç kaldığını söyledi. Olağanüstü günler yaşandığını hatırlatan Demircan, "Geçtiğimiz yıl bugünlerden bahsedilse 'Bu dediğin ancak filmlerde olur 'diyeceğimiz günler yaşıyoruz" dedi.

Demircan, "Vuhan'da biri yarasa yer mikrop kapar hasta olur, birine dokunur, o birine bulaştırır. Bulaş geometrik olarak artar, kısa sürede dünyaya yayılır. Dokuz ayda 34 milyon kişi hasta olur, 1 milyon kişi hayatını kaybeder. Bulaş korkusundan herkesin hayatı değişir. Aşk, sevgi, muhabbet, dostluk çevresine bariyerler çekilir, normal hayal ile halüsinasyon arasında konumlanır" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de korona virüse karşı mücadele verdiğini ve bugün hastanede kendisini ziyaret ettiklerini hatırlatan Demircan, "İnşallah olumlu haberlerini bekliyoruz. Başkanımıza ve zalim hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Hastalarımızın hayatının yeniden kazanma cephesi her yer olan bu savaşdaki kahramanlarımız, sağlıkçılarımız için ise hayatlarımızı kurtarma mücadelesine güç vermek için sizden büyük bir alkış istirham ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına öncelikle sinema sanatçılarımız olmak üzere sinemamızın katkı sunmasının mücadelede büyük bir önem taşıdığına inanıyorum. Böylesine olağanüstü şartlarda tedbirlerle yapılan Antalya Film Festivali bu yıl özel bir misyon da ifa ediyor, hayatın yanında saf tutuyor. Bu iradenin bir parçası olan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Antalya Altın Portakal’ın sürekli paydaşıdır. Bu paydaşlıktan sürekli gurur duyuyoruz. Sinemanın, Altın Portakal'ın, Antalya’nın, hayatın yanında saf tutmuş olduğu için sevinçliyiz. Hepimizin birlikte maruz kaldığı bu felaket günlerini hepimiz yine birlikte aşacağız, normal hayatımızı virüsün elinden inşallah çekip alacağız" dedi.

Konuşmaların ardından festival filmleri ve jüri üyeleri tanıtıldı. Tören açık alanda sosyal mesafe tedbirleri arasında 'Keşanlı Ali Destanı' filminin gösterimiyle tamamlandı.

