'Pandemide bazı vitaminlerin fiyatı, 20- 30 kat arttı'



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, koronavirüs sürecinde vücut direncini artırmak isteyenlerin vitaminlere yöneldiğini belirterek, bazı markalara ait vitamin haplarının fiyatlarının 2030 kat arttığını söyledi.

Koronavirüs salgını, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenleri vitamin haplarına yöneltti. Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, bu süreçte vitaminler ile koruyuculuk önlemlerinin ön planda olduğunu söyleyerek, "Vatandaş biraz daha vücut direncinin yüksek olmasını istiyor. Böyle olunca da vitamin mineral gruplarından destek alması lazım. Ancak belirli markalar fiyatlarını çok yükseltti. Tabi sadece onlara bağımlı değiliz" dedi.

İNTERNETTEN SATIŞA DİKKAT

Vitamin haplarıyla ilgili doktor tavsiyesi gerektiğini ancak sadece eczanelerden ekonomik düzeyde ulaşımın mümkün olduğunu vurgulayan Ertekin, "Çünkü internet üzerinden de satışlar var ve dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür ürünlere farklı kanallardan ruhsat alındığından satışı da farklı kanallara kaçtı. Ama güvenliği ve güvenilirliği açısından eczanelerdeki doğru marka ve doğru fiyatları tercih ederek hastalarımız direnç konusunda önlemlerini alabilir" diye konuştu.

Bazı markaların vitamin fiyatının 2030 kat yükseldiğine değinen Ertekin, "Fiyatları artık firmalar belirliyor, eskiden Sağlık Bakanlığı belirliyordu. Ruhsat alımında bakanlık değiştiği ve fiyat serbestliği oluştuğundan fiyat artıyor. Burada bizim rolümüz devreye giriyor. Hem tercih edilecek ürün hem doğru fiyattaki doğru ürünü hastalarımıza sunmak için bize danışmalarını tavsiye ediyoruz. Eczacılarına danıştıklarında hem direncini yüksek tutacak hem de cebine zarar vermeyecek ürünleri tavsiye edebiliriz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-10-04 09:44:54



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