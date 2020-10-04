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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elma ağacı, ekimde çiçek açtı

DHA

Elma ağacı, ekimde çiçek açtı


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesindeki elma ağacı, ekim ayında bembeyaz çiçeklendi. Elma ağacının bazı dallarında meyve de oluşmaya başladı.
Demre merkezdeki Büyük Kum Mahallesi Sülüklü Caddesi kenarında bulunan, çiftçi Hüseyin Özer'e ait elma ağacı, ekim ayı başında çiçek açtı. Çiçeklenen elma ağacı, yoldan geçenlerin de ilgisini çekti. Ağacın sahibi Hüseyin Özer, "Elma ağacı normalde nisan ayı başlarında çiçek açar. Haziran ayında da elma meyvesi olurdu. Yeşil ve küçük bir elması oluyor. Biz 'Sonbahar geliyor, yapraklarını dökecek' derken ağaç bembeyaz çiçek açtı. Bazı dallarında meyve bile oluşmaya başladı. Herhalde küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği, denilen şey bu. Bizim elma ağacı da bu değişime uyarak, mevsimi şaşırdı ve çiçek açtı. 1 ay sonra haziranda yediğimiz yeşil elmayı yiyeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-10-04 10:20:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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