Tarihi Kentler Birliği’nden, ‘Süreklilik Ödülü’ alan Kepez Belediyesinin, Cemil Meriç Müze Kütüphanesi hızla tamamlanıyor.

Kepez Belediyesi’nin yatırım programına aldığı 4 kütüphaneden biri olan Cemil Meriç Müze Kütüphanesi, eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binasına yapılıyor. Güçlendirme ve restorasyon çalışması yapılan 1000 m2 büyüklüğündeki trafo binası, aslına uygun şekilde kütüphaneye dönüştürülüyor. Başkan Tütüncü, Cemil Meriç Müze Kütüphanesi’nin inşasını da yakından takip ediyor.



Kütüphaneye titiz inceleme

Dokuma Fabrikası’nın, Almanlar tarafından inşa edildiğini hatırlatan Başkan Tütüncü, mozaiklerin de iyi durumda olduğunu ifade etti. Tütüncü, binanın sadece mozaiklerini değil, duvarlarını, pencerelerini, kapılarını, bodrum katını, yapılan işleri de titiz bir şekilde inceledi. Kütüphanenin yapımını mimari proje üzerinde de kontrol eden Tütüncü, gördüğü eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firma temsilcilerini uyardı.



Bağış için ‘kitaplik.kepezbld.gov.tr’ linki

Kitap koleksiyonuna bağışların da kabul edildiği Cemil Meriç Müze Kütüphanesi için Kepez Belediyesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası ile Hukuki Araştırmalar Derneği Antalya Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştı.

Bu protokolün ardından kütüphaneye internet üzerinden bağış yapılabilmesi için ‘ kitaplik.kepezbld.gov.tr’ linki kuruldu.

Cemil Meriç Müze Kütüphanesi’ne, 50 kitapla ilk bağışı yapan Başkan Hakan Tütüncü, “Hediyelerin en güzeli kitaptır. Bağışlarınız, kütüphanemizde yıllar boyu gelecek nesilleri aydınlatan bir meşaleye dönüşsün” çağrısında bulunmuştu.

Kütüphaneye, kitap bağışında bulunmak isteyenler, ‘kitaplik.kepezbld.gov.tr’ linkine kayıt bıraktıkları takdirde kendileriyle iletişime geçilecek ve bağışladıkları kitaplar da adreslerinden alınacak.



Yeşil bir vadinin içinde kitap kokusu

Kütüphane, tamamlandığında kitap kurtlarına, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Müze kütüphane, edebiyat tarihinin hatıralarını bünyesinde barındıracak. Çevresinde portakal bahçesi, botanik park ve 70 dönümlük koruluk olan kütüphane, ziyaretçilerine yeşil ve dingin bir ortamın içerisinde araştırma ve kitap okuma imkânı sunacak.

Cemil Meriç Müze Kütüphanesi’nin içerisinde çeşitli atölye çalışmalarının yapılabileceği, küçük sohbetlerin düzenlenebileceği mekânlar da olacak.

Müze kütüphanenin yapıldığı trafo binasının bazı elektrik aksamı da korunak, sergilenecek.

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