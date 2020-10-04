Antalya Bilim Merkezi büyüyor

Kepez Belediyesi’nin, eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin metrekare alanda kurduğu Antalya Bilim Merkezi’ndeki sergi sayısı, TÜBİTAK’ın desteği ile artıyor. TÜBİTAK’ı ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü de, “Şehrimize en iyisi yakışır, dedik ve el birliği ile bu projemizi daha da geliştiriyoruz.” dedi.

Başkan Hakan Tütüncü, bilimsel sergilerinin kurulması devam eden ve açılışa hazırlanan bilim merkezine ek projeler eklemek için de Ankara ile Antalya arasında adeta mekik dokuyor. Tütüncü, geçtiğimiz hafta Antalya Bilim Merkezi’nin bilimsel olanaklarının artırılmasını görüşmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti



Tütüncü’den TÜBİTAK’a bilim merkezi ziyareti

AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik’in de yer aldığı ziyarette Bakan Varank, Antalya Bilim Merkezi'nin geliştirilmesi, daha çok bilimsel serginin olması konusunda TÜBİTAK’a talimat vereceğini ifade etti. Başkan Tütüncü, Ankara dönüşünün ardından AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik’i, bilim merkezinde ağırladı.Bilim merkezinde yapmayı düşündüğü ilave projelerle ilgili taleplerini iletmek amacıyla bir kez daha Ankara’ya giden Tütüncü, bürokratlarıyla birlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ziyaret etti.



AK Parti milletvekillerinden bilim merkezine destek

Bilim merkezinin geliştirilmesi çalışmasına AK Parti Antalya Milletvekilleri de güçlü bir destek veriyor. TÜBİTAK ziyaretine, AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Mustafa Köse, Kemal Çelik ve İbrahim Aydın da katıldı. TÜBİTAK Başkanı Mandal ile Antalya heyeti arasındaki toplantıda; bilim merkezindeki sergi sayılarını arttırılması, merkezin hızlı bir şekilde hizmete sunulması ve geliştirilmesi için yapılması lazım gelen çalışmalar değerlendirildi.



“Antalya’ya en iyisi yakışır”

Başkan Hakan Tütüncü de, TÜBİTAK ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Milletvekillerimizle TÜBİTAK'tayız. Konu malum, Kepez'in efsane projesi Antalya Bilim Merkezi. Şehrimize en iyisi yakışır, dedik ve el birliği ile bu projemizi daha da geliştiriyoruz. Destekleri sebebiyle Milletvekillerime çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



TÜBİTAK desteği ile kuruluyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile Antalya Bilim Merkezi, eski Dokuma Fabrikası içerisine kuruluyor. Güçlendirme çalışması yapılan fabrika binasındaki 12 bin metrekarelik alan, bilim merkezine dönüştürüldü. Akdeniz bölgesinde ilk olan Antalya Bilim Merkezi’nde deney düzeneklerinin olacağı salonlar, bilimsel atölyeler, sergi alanları, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçla salon bulunuyor.



Bilimsel sergiler kuruluyor

TÜBİTAK Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında bilim merkezinin, bilimsel sergilerinin tasarımı, üretimi ve temini devam ediyor.

Geleceğin bilim adamlarının yetişeceği Antalya Bilim Merkezinde, bilimin temelleri ile neşeli adımlar bilimsel sergilerinin kurulumu tamamlandı. Yeryüzü ve uzay ile sanal ve artırılmış gerçeklik sergilerinin ihalesi ise yakın bir zamanda yapılacak.

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