Antalya’da Covid19 pandemi hastanesi yoğun bakım ünitesinde sorumlu hekim Ayça Gümüş, 24 saatlik mesaisi için evinden içerisinde giysi ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantalarıyla adeta yolcu gibi çıkıyor. Gümüş’ü her mesai günü sabahında 65 yaşındaki annesi ile 9 yaşındaki oğlu uğurluyor. Hastaneye geldiğinde oğlu ve annesine özlem duyduğunu ifade eden Gümüş, mesai saatleri dışında icapçı olarak da anlık müdahaleler için hastaneye gittiğini, evinde ailesiyle vakit geçirirken bile oğlunun durduk yere ‘anne gitme’ şeklinde çıkışlar yaptığını söyledi.

Antalya’da pandemi hastanelerinden birisi olan Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinin Sorumlu Hekimi Ayça Gümüş, solunum sıkıntısı çeken Covid19 hastalarının rahat nefes alabilmeleri için hastanedeki yoğun mesaisi öncesi evinden adeta bir yolcu gibi çıkıyor. İçerisinde giysileri ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantalarını sırtlayan Gümüş, 65 yaşındaki annesi ile 9 yaşındaki oğluyla vedalaşıp hastanenin yolunu tutuyor. Covid19’un kendisine bulaşmaması için hassas davranan Gümüş, yoğun bakım ünitesine girmeden önce koruyucu tulum, önlük, maske, eldiven, gözlük, siperlik takarak tedbir alıyor. Koruyucu kıyafetlerin yanı sıra çift maske, gözlük ve siperlik takan fedakar kahraman, hastaların nefes alabilmeleri için adeta kendi nefessiz kalıyor. Ardından özel izole odalarına giriş yapan Gümüş, tek tek hastalarının son durumlarına bakıyor, ellerini tutup onlara moral veriyor.



Gözünü hastalardan ve ekrandan ayırmıyor

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