Ukraynalı turist, otel odasında ölü bulundu

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen Ukraynalı Kateryna Zubanyeva (42), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Payallar Mahallesi'nde bulunan bir otele eşiyle tatile gelen Ukraynalı Kateryna Zubanyeva, eşi tarafından odada hareketsiz halde, yatarken bulundu. Eşinin durumu otel yetkililerine bildirmesi üzerine, otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Kateryna Zubanyeva'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Zubanyeva'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2020-10-04 11:56:54



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