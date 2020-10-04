Sıcaklık 35 dereceye çıktı, Konyaaltı Sahili doldu

Hangi renk bize ne söylüyor?



Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da hava sıcaklığı, 35 dereceye ulaşırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de yazın olduğu gibi kalabalıklaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yurdun batı ve iç kesimlerinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı. Turizm kenti Antalya'da da bugün hava sıcaklığı, 35 dereceye ulaştı. Sıcak hava ve yüzde 60'a ulaşan nemden bunalan yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Ekim ayında tatilcilerin doldurduğu sahil, yaz günlerini aratmadı. Sahile gelen çoğu kişi, sıcaklığı 28 derece olan denize girerek, serinlemeye çalıştı. Kimi tatilciler, sahilde şezlonglarda güneşlenirken, kimileri ise şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalıştı. Bir tatilcinin ise sahil boyunca plaj şemsiyesiyle güneşten korunarak, yürüdüğü görüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR

2020-10-04 13:36:15



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