Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 40’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



4. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Efecan'ın vuruşu üstten auta gitti.

16. dakikada Salih'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Tzavellas topu topuğuyla arka direğe aşırtmak istedi ancak meşin yuvarlak üst direkten sekip dışarıya gitti.

19. dakikada gelişen Alanyaspor atağında cezasahasının içinde topla buluşan Davidson kaleye sert şut çekti. Kaleciden seken topu ceza sahası yayında bulunan Bakasetas, gelişine sert vurarak ağlara gönderdi. 10

23. dakika sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Bareiro topu arka direkte bomboş durumda olan Davidson'a çıkarttı. Davidson'un vuruşunda kaleci Munir topu çelmeyi başardı. Seken topu Davidson kafayla tamamlayarak filelere gönderdi. 20

35. dakikada Alanyaspor’da Efecan kaptığı topla Bakasetas'ı gördü. Bakasetas topu yeniden Efecan'a aktardı. Efecan topu sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup arka direkte bomboş durumdaki Bareiro'yu gördü. Bu futbolcunun sert şu topu ağlarla buluşturdu. 30

45+2. dakikada orta sahadan gelişen Alanyaspor atağında Siopis topu cezasahası içindeki Moubandje’ye verdi. Moubandje altıpasın içinde sert vurarak topu ağlarla buluşturdu. 40



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Murat Tuğberk Curbay xx,

Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Francois Moubandje xx, Juanfran xxx, Efecan Karaca xxx, Anastasios Bakasetas xxx, Davidson xxx, Manolis Siopis xxx, Salih Uçan xxx, Adam Bareiro xxx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Hasan Ayaroğlu, Tayfur Bingöl, Khouma Babacar

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Hatayspor: Munir Mohamedi x, Yusuf Abdioğlu xx, Pablo Santos xx, Mesut Çaytemel xx, Strahil Popov xx, Gökhan Karadeniz xx, Rayane Aabid xx, Helder Barbosa xx, Isaac Sackey xx, Selim Ilgaz xx, Mame Diouf xx,

Yedekler: Akın Alkan, Soner Örnek, JeanClaude Billong, Alexandros Katranis, Abdurrahman Canlı, Burak Çamoğlu, Ruben Ribeiro, Babajide Akintola, Aaron Boupendza, Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Anastasios Bakasetas (dk.19) ,Davidson (dk. 23), Bareiro (dk. 35) (Alanyaspor),

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Salih Uçan (Alanyaspor), Rayane Aabid (Hatayspor)

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