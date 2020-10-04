Seydikemer'de 96 kaçak göçmen yakalandı



Ahmet ACAR/ SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 96 kaçak göçmen yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi ortasından geçen Eşen Çayı'nın döküldüğü Karadere Mahallesi Özdere Plajı açıklarında, içerisinde çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde, 33'ü Suriye, 26'sı Afganistan, 24'ü Irak, 8'i Somali, 3'ü İran ve 2'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 96 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi.

Kaçak göçmenler, işlemleri için Sahil Güvenlik tarafından Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edilirken, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2020-10-04 17:19:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.