Seydikemer'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Ahmet ACAR/ SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 96 kaçak göçmen yakalandı.
Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi ortasından geçen Eşen Çayı'nın döküldüğü Karadere Mahallesi Özdere Plajı açıklarında, içerisinde çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde, 33'ü Suriye, 26'sı Afganistan, 24'ü Irak, 8'i Somali, 3'ü İran ve 2'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 96 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi.
Kaçak göçmenler, işlemleri için Sahil Güvenlik tarafından Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edilirken, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2020-10-04 17:19:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.