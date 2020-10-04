Ömer Erdoğan: “Bu skor bizim için çok büyük bir hayat kırıklığı oldu”

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’a 60’lık skorla mağlup olan A. Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, rakibin haklı galibiyet aldığını belirterek, “Bu skor bizim için çok büyük bir hayat kırıklığı oldu. Buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A. Hatayspor Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Alanyaspor’un halkı galibiyet aldığını söyledi. Erdoğan, “Alanyaspor’un haklı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bizden daha çok isteyen, hücumsal ve savunma anlamında bizden daha iyi oynayan bir rakip vardı. Haklı bir galibiyet aldılar. Bu skor bizim için çok büyük bir hayat kırıklığı oldu. Buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var. Az önce oyuncularıma da söyledim. Rakiplerine karşı gol yemeyen, 3 maçta rakiplerine karşı 7 puan elde eden oyunlarımız vardı. Bundan sonraki dönemlerde inşallah bu maçtan çıkaracağımız derslerle yine hem savunma anlamında hem de hücumsal anlamda daha akıllı oynayacağız. İnşallah iyi mücadele eden bir Hatayspor izlettiririz. Camiamıza ve taraftarlarımıza böyle bir ağır mağlubiyet yaşattığımız için çok üzgünüz. İnşallah bir daha bunu yaşatmayacağız” diye konuştu.

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