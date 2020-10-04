Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından



Burcu MUTLU Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) Süper Lig'in 4´üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Öncelikle galibiyet sonrası futbolcularımla, teknik ekibimle, tüm çalışanlarımızla gurur duyduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Maçın öncesinde de söylediğimiz gibi hafta içerisinde çok çalıştık. Hatayspor´un artılarını söylemiştim. Güçlü defans yaptığı, alanları kapattığı, gol yemeden geldiğini. Ama eksilerini biz biliyorduk. Onların hepsinin analizleri üzerinde hepsine hafta içerisinde taktiksel çalışma yaparak zaaflarını değerlendirdik. Özellikle attığımız goller, hazırlanış bakımından özellikle 2´nci gol hafta içi çalışılmış, organize bir atakta geldi. Bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Milli takım arasına lider girmek istiyorduk. Amacımız oydu, onu da inşallah akşamki maçın durumuna göre başarıyoruz. Bu arada artılarımızı biliyoruz. Artılarımızı pekiştirmek milli takım arasında, eksilerimizi de gidermek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tamamen felsefemiz bu. Sonuçta iyi futbol, iyi sonuç, bizleri memnun etti. Ayrıca bizleri izleyemeyen, dışarıdan destekleyen taraftarlarımıza da armağan olsun. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecektir" dedi.

"BAŞKANIMIZ VE YÖNETİM KARAR VERECEK"

Fenerbahçe´nin Bakasetas´a yaptığı resmi teklifin sorulması üzerine Tokatlı, "Onu başkanımız ve yönetimimiz değerlendiriyor. Şu anda zaten maçın esnasında böyle bir bilgiyi almamız mümkün değil. Onun için bu aradan sonra çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

HATAYSPOR CEPHESİ

Atakaş Hatayspor´un teknik direktörü Ömer Erdoğan ise Alanyaspor´u tebrik ederken, maçla ilgili şunları söyledi: "Alanyaspor´u haklı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bizden daha çok isteyen, hücumsal ve savunma anlamında bizden daha iyi oynayan bir rakip vardı. Haklı bir galibiyet aldılar. Bizim için bu skor çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var. Az önce oyuncularıma da söyledim. Rakiplerine karşı gol yemeyen 3 maçta rakiplerine karşı 7 puan elde eden oyunlarımız vardı. Bundan sonraki dönemler de inşallah bu maçtan çıkaracağımız derslerle yine hem savunma anlamında hem de hücumsal anlamda daha akıllı oynayacağız. İnşallah iyi mücadele eden bir Hatayspor izlettiririz. Camiamıza ve taraftarlarımıza böyle bir ağır mağlubiyet yaşattığımız için çok üzgünüz. İnşallah bir daha bunu yaşatmayacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Semih Tokatlı'nın açıklamaları

Ömer Erdoğan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-10-04 19:05:34



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