Otluk alandaki yangın, zeytin ağaçları ve seraya zarar verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otluk alandaki yangın, zeytin ağaçları ve seraya zarar verdi

DHA

Otluk alandaki yangın, zeytin ağaçları ve seraya zarar verdi


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, otluk alanda çıkan ve itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın zeytin ağaçlarına ve bir seraya zarar verdi.
Serik´e bağlı Belkıs Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında boş arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yerleşim alanına kadar da yaklaştı. İtfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında bazı zeytin ağaçları yanarken, bir sera da kısmen zarar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-10-04 19:48:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç kızlar saç saça kavga etti
YEREL HABERLER Genç kızlar saç saça kavga etti
Genç kızlar saç saça kavga etti
YEREL HABERLER Genç kızlar saç saça kavga etti
Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ...
Semih Tokatlı: “İyi sonuç bizleri memnun etti”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “İyi sonuç bizleri memnun etti”
Ömer Erdoğan: “Bu skor bizim için çok büyük bir hayat kırıklığı oldu”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “Bu skor bizim için çok büyük bir hayat ...
Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: 6-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: 6-0
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 6 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 6 - A. Hatayspor: 0 ...
Serik Belediyespor- Bayburt İl Özel İdare Spor: 4-1
YEREL HABERLER Serik Belediyespor- Bayburt İl Özel İdare Spor: 4-1
Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Seydikemer'de 96 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Seydikemer'de 96 kaçak göçmen yakalandı
Antalya’da anız yangını sera ve zeytin ağaçlarına zarar verdi Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 1 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya’da anız yangını sera ve zeytin ağaçlarına ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Atakaş Hatayspor: ...
Haluk Levent 17 yıldır ölümcül hastalıkla savaşan Burak'ın sesini duydu SSPE hastalığı yüzünden 17 yıldır yatağa mahkum olan 29 yaşındaki genç, sadece Haluk Levent şarkısı çalınca tepki veriyor Antalya AHBAP'ı Burak'a ahbap olmaya çağıran Haluk Levent, "Elbet yanına gelir şarkı da söyleriz" dedi
YEREL HABERLER Haluk Levent 17 yıldır ölümcül hastalıkla savaşan ...
Paten süren çocuklara ‘tehlikeli yokuş yardımı’ Motosiklet sürücüsü, 3 patenli çocuğun yokuşu motosiklete tutunarak çıkmasına müsaade etti
YEREL HABERLER Paten süren çocuklara ‘tehlikeli yokuş ...
Antalya’da Ekim ayında termometreler 37 dereceyi gösterdi, tatilciler sahillere akın etti
YEREL HABERLER Antalya’da Ekim ayında termometreler 37 dereceyi ...
Alanya'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Alanya'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Sıcaklık 35 dereceye çıktı, Konyaaltı Sahili doldu
YEREL HABERLER Sıcaklık 35 dereceye çıktı, Konyaaltı Sahili doldu
Sıcaklık 35 dereceye çıktı, Konyaaltı Sahili doldu
YEREL HABERLER Sıcaklık 35 dereceye çıktı, Konyaaltı Sahili doldu
Alanya HEP, AÜ arasındaki işbirliği artacak
YEREL HABERLER Alanya HEP, AÜ arasındaki işbirliği artacak
Kavşakta ikinci hız denemesi hastanede bitti Kavşağa hızla giren motosiklet, hafif ticari araca çarptı
YEREL HABERLER Kavşakta ikinci hız denemesi hastanede bitti Kavşağa ...
Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki kritik süreci devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki kritik süreci devam ...
Yoğun bakımdaki Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor
YEREL HABERLER Yoğun bakımdaki Başkan Böcek'in kritik süreci devam ...
Ölümcül hastalıkla 17 yıldır savaşıyor, sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veriyor SSPE hastalığı yüzünden 17 yıldır yatağa mahkum olan 29 yaşındaki genç, Haluk Levent şarkısı çalınca tepki veriyor, söylemeye çalışıyor Anne Serpil Yılmaz: “Mikrop izin verdiği kadar tepki veriyor” “Haluk Levent'in bütün şarkılarını ezbere biliyordu. Hatta bazen birlikte söylemeyi deniyor” “Morali bozuk olduğu zaman onu açıyorum hemen gülmeye, elini kolunu oynatmaya ve tepki vermeye başlıyor”
YEREL HABERLER Ölümcül hastalıkla 17 yıldır savaşıyor, sadece Haluk ...
Uzaktan eğitime tablet desteği
YEREL HABERLER Uzaktan eğitime tablet desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X