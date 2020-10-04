Otluk alandaki yangın, zeytin ağaçları ve seraya zarar verdi



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, otluk alanda çıkan ve itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın zeytin ağaçlarına ve bir seraya zarar verdi.

Serik´e bağlı Belkıs Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında boş arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yerleşim alanına kadar da yaklaştı. İtfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında bazı zeytin ağaçları yanarken, bir sera da kısmen zarar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-10-04 19:48:05



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