Kovboy şapkası takıp, atını denize sürdü



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kovboy şapkalı bir kişi, atıyla dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne indi. Bu kişinin atını denize doğru sürmesi, sahilde bulunanlar ve denize girenleri şaşırttı.

Olay, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Başında kovboy şapkası bulunan bir kişi, üzerine bindiği atıyla sahile geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, atını denize doğru sürdü. Atın ayakları suya girerken çevredeki vatandaşlar şaşırdı.

Cep telefonuyla o anları kaydeden bir vatandaş, "Bu da izlenme rekorları kıracak herhalde. Şov yapıyor sanırım. Herkes çekiyor. 50 kişi de polisi arar şimdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-10-05 10:16:50



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