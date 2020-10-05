Antalyaspor'un dış sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi

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Süper Lig’de Fraport TAV Antalyaspor’un dış sahadaki 9 maçlık yenilmezlik serisi Yeni Malatyaspor deplasmanında son buldu.

Süper Lig’e iyi bir giriş yapan ve ligin 3 haftasında 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan toplayan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanından puan yada puanlar hedefliyordu. Ligde deplasmanda 9 maçtır kaybetmeyen kırmızıbeyazlılar, 10. maçında Yeni Malatyaspor’a 10 mağlup oldu. Antalya ekibi bu sonuçla, Süper Lig’in 4. haftasını 7 puanla averajla 6. sırada tamamladı.

Antalyaspor, Süper Lig'de en son deplasman yenilgisini, 28 Aralık 2019'da 17. hafta mücadelesinde Galatasaray'a 50 yenilerek yaşamıştı.

Öte yandan kırmızıbeyazlılar, lige verilen milli aradan sonra evinde oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına 7 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

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