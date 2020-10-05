Kaptan takımı galibiyete taşıdı

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Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inin ikinci hafta karşılaşmasında Muratpaşa Belediyespor, sahasında Anadolu Üniversitesi’ni 2826 mağlup etti. Paşanın Meleklerinde kaptan Diğdem Hoşgör, 10 golle takımın en skorer ismi oldu.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in ikinci hafta maçında Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda Anadolu Üniversitesi’yle karşılaştı. Burdur bölgesi hakemlerinden Gökhan Keskin ve Orhan Keskin'in yönettiği maçta ilk yarıyı Muratpaşa’nın 1511 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısında da rakibi karşısında üstünlük kuran Paşanın Melekleri karşılaşmadan 2826 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Murat Şimşek, hentbol şube sorumlusu Özcan Yılmaz’la birlikte CHP İl Başkanı Nusret Bayar takip ederken Paşanın Meleklerinde maçın dikkat çeken ismi kaptan Diğdem Hoşgör oldu. 10 numaralı oyuncu 10 golle takımın en skorer ismi oldu.

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