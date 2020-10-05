Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi

Akdeniz temsilcisi Alanyaspor, Süper Lig’de namağlup olarak milli takım arasına girdi. 4 maçta 10 puanla lider olan turuncuyeşilli ekip, milli aradan sonra 4’üncü sıradaki Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lig 4. hafta maçları tamamlanmasının ardından tüm rakiplerin karşılaşmasının ardından oynadığı 4 maçta 10 puan Aytemiz Alanyaspor ligde liderlik koltuğuna oturdu. Turuncuyeşilli ekip, lige deplasmanda Sivasspor karşılaşmasıyla başladı. Alanyaspor bu maçta Davidson ve Cauker’in attığı gollerle 20 sahadan galip ayrıldı. İkinci hafta ise evinde Kayserispor’u 20’lık skorla mağlup etti. İlk iki hafta oynadığı futbolla göz dolduran Akdeniz ekibi 3. haftada ise deplasmanda Rizespor ile berabere kaldı. Dün sahasında ağırladığı Hatayspor’u 60’lik farklı skorla Süper Lig’de lider konumuna geldi.



Rakiplerin filelerini 11 kez havalandırdı

Oynanan 4 maçta Alanyaspor’un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 4 kez havalandırırken, forvet Adam Bareiro 3, forvet Mustafa Pektemek 1, orta saha oyuncusu Bakasetas 1, stoper Cauker 1 ve sol bek Moubandje 1 kez topu rakiplerinin ağlarına gönderdi.

Çağtaş Atan’ın öğrencileri 2 haftalık milli aranın ardından deplasmanda 4. sırada yer alan Galatasaray ile karşılaşacak.

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