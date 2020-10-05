Bilgenaz bebeğin 'izmarit' hassasiyeti



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde HaşimÖzlem Bahadır çiftinin 17 aylık bebeği Bilgenaz Bahadır; sokakta, bahçede sigara izmariti gördüğü zaman hem atanlara kızıyor hem de toplayıp çöpe veya su giderine atıyor.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Haşim-Özlem Bahadır çiftinin 17 aylık kızları Bilgenaz, henüz tam olarak konuşamıyor ancak sokakta, bahçede zigara izmariti gördüğünde hem atanlara kızıyor hem de toplayıp çöpe veya su giderine atıyor.

'İZMARİTLERİ TOPLAYIP ATIYOR'

Anne Özlem Bahadır, kızlarının aşırı titiz olduğunu, bu özelliği nedeniyle onu denize dahi götüremediklerini söyledi. İzmaritleri atması gibi temizlik alışkanlıklarını kendilerinin öğretmediğini kaydeden Özlem Bahadır, "Bir gün bir kez içtiğim sigaranın izmaritini mazgala attım oradan gördü. Bundan sonra da 'Dışarıya atmayın, içeriye atın' diye kızarak tek tek toplamaya başladı. Kimseye laf geçiremediği için kendi halinde toplayıp ızgaraya bırakıveriyor. Bundan da çok gurur duyuyorum. Çünkü çok güzel yetişecek inşallah. Evde de öyle. Bulduğu çöpleri hatta altını değiştirdiğim bezi bile benden ısrarla alıp götürüp çöpe bırakır. İnşallah büyüyünce de aynı şekilde devam eder" dedi.

'BU YAŞTA NASIL YAPABİLİYOR BİZ DE BAZEN ANLAYAMIYORUZ'

Kızının plajda kendisine yapışan kumlardan da rahatsız olduğu için ağlamaya başladığını söyleyen anne Özlem Bahadır, "Titizliği var. Elinde, herhangi bir yerinde bir şey gördüğü zaman çok sinir oluyor. Denize bile bu yüzden gidemiyoruz. Vücuduna battıkça kumlara sinir oluyor. Bize de bazen fazla geliyor yaptığı hareketler, nasıl olduğunu anlayamıyoruz. Bu yaşta nasıl yapabiliyor? Yeteneği var, titizliği olsun başka şeyleri olsun. Çok çabuk öğrenen bir çocuk" diye konuştu.

'EN İYİ ARKADAŞLARI BİR KEDİ VE BİR KÖPEK'

Minik kızının hep büyüklerle ve hayvanlarla oynamayı sevdiğini aktaran anne Özlem Bahadır, şunları söyledi:

"Biz buraya geldiğimizde 5,5 aylıktı. O zamandan beri hiç küçük arkadaşı olmadı. En fazla arkadaşı, bir arkadaşımın köpeği ve evimizde beslediğimiz kedimiz Badem. En güzel arkadaşları onlar. İkincisi de sitede olan arkadaşlarımız, çevremiz, hep büyük insanlarla yetişti, onlarla büyüdü, oynadı. Belki bunun da getirdiği bir olgunluktur. Yani kızımın küçük arkadaşı yok."

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-10-05 12:01:20



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