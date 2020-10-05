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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek'in tedavisinde tüm imkanlar seferber edildi

İHA

Başkan Böcek'in tedavisinde tüm imkanlar seferber edildi

Yeni tip korona virüs (Covid19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisinin kritik konumunu koruyarak devam ettiği açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden, Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi kritik konumunu koruyarak devam etmektedir. Sürecin uzaması ile ilgili problemler dahil tüm sorunlar için tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın takibi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

28 gündür yoğun bakımda
CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Böcek'e, 7 gün önce daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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