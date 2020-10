Sahibine 'affedin' notu yazıp, bisikleti aldığı yere bıraktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, mahalledeki bisikleti alıp, bir süre sonra aynı yere getiren kişi, sahibine not bıraktı. Kağıtta, "Bisikleti hırsızlık amaçlı çalmadım. Acil yetişmem gereken bir yer vardı. Bu yüzden almak zorunda kaldım. Beni affedin" yazısı yer aldı.

Olay, 3 gün önce, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibi tarafından kaldırıma bırakılan bisikleti alan kişi, kayıplara karıştı. Bisikleti her yerde arayan sahibi, bir süre sonra bıraktığı yerde olduğunu gördü. Bisikletin sahibine bırakılan karton üzerindeki notta ise "Abi kusura bakma, ben bisikleti hırsızlık amaçlı çalmadım, zor durumdaydım. Acil bir yere yetişmem gerekiyordu. Bisikletinizi geciktirdim. Kusura bakmayın, Allah rızası için hakkınızı helal edin ve beni affedin" yazısı yer aldı.

Üzerinde not ile bisikletini bıraktığı yerde bulan sahibi, fotoğrafını çekerek, sosyal medyada paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

