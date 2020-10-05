Altın Portakal'da 'Ölü Ekmeği' seyirciyle buluştu



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)BU yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Film kategorisindeki 'Ölü Ekmeği', açık hava sinemasında ay ışığında sinemaseverle buluştu.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Cam Piramit yanında kurulan Yıldızların Altında 1 Açıkhava Sineması'nda gerçekleşen festivalin ulusal kategorideki ilk gösterimi, 'Kar Kırmızı' filmi oldu. Film sonrasında açık hava sineması dezenfekte edildi ve gösterime hazır hale getirildi.

Gecenin ikinci filmi 'Ölü Ekmeği' gösterimine gelen seyircilere ilk olarak bilet kontrolü yapıldı. Güvenlik kontrolü öncesinde herkese ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı. Giriş bölümündeki yoğunluk nedeniyle zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

'EN ÖZEL ŞEY DİLDİR'

Film öncesi yönetmen Reis Çelik, oyuncularla birlikte sahneye çıkarak seyircileri selamladı. Başrol oyuncularından Tarkan Omarov, Ziyaddin Aliev ve Mariam Butursvili'nin Gürcistan'dan sınırı geçip gelemediğini dile getiren yönetmen Reis Çelik, "Eski hikayelere götürmek istedim. Güzel sözleri, aşkları, heyecanları, kavgaları unutmaya başladık. En özel şey dildir ve dili unutmaya başladık. Artık internet dillerinden konuşuyoruz" dedi.

Reis Çelik, filmde rol alan, ancak çekimlerden sonra hayatını kaybeden İsrafil Parlak ile Şemsettin Şimşek adlı oyuncuları da anmak istediğini söyledi. Reis Çelik'in konuşmasının ardından filmin gösterimi gerçekleştirildi.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-10-05 12:48:18



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