Altın Portakal'da 'Ölü Ekmeği' seyirciyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Portakal'da 'Ölü Ekmeği' seyirciyle buluştu

DHA

Altın Portakal'da 'Ölü Ekmeği' seyirciyle buluştu


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)BU yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Film kategorisindeki 'Ölü Ekmeği', açık hava sinemasında ay ışığında sinemaseverle buluştu.
Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Cam Piramit yanında kurulan Yıldızların Altında 1 Açıkhava Sineması'nda gerçekleşen festivalin ulusal kategorideki ilk gösterimi, 'Kar Kırmızı' filmi oldu. Film sonrasında açık hava sineması dezenfekte edildi ve gösterime hazır hale getirildi.
Gecenin ikinci filmi 'Ölü Ekmeği' gösterimine gelen seyircilere ilk olarak bilet kontrolü yapıldı. Güvenlik kontrolü öncesinde herkese ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı. Giriş bölümündeki yoğunluk nedeniyle zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.
'EN ÖZEL ŞEY DİLDİR'
Film öncesi yönetmen Reis Çelik, oyuncularla birlikte sahneye çıkarak seyircileri selamladı. Başrol oyuncularından Tarkan Omarov, Ziyaddin Aliev ve Mariam Butursvili'nin Gürcistan'dan sınırı geçip gelemediğini dile getiren yönetmen Reis Çelik, "Eski hikayelere götürmek istedim. Güzel sözleri, aşkları, heyecanları, kavgaları unutmaya başladık. En özel şey dildir ve dili unutmaya başladık. Artık internet dillerinden konuşuyoruz" dedi.
Reis Çelik, filmde rol alan, ancak çekimlerden sonra hayatını kaybeden İsrafil Parlak ile Şemsettin Şimşek adlı oyuncuları da anmak istediğini söyledi. Reis Çelik'in konuşmasının ardından filmin gösterimi gerçekleştirildi.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-10-05 12:48:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz Üniversitesi: Başkan Böcek'in takibi, yoğun ve eksiksiz yapılıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi: Başkan Böcek'in takibi, yoğun ...
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı "Abi kusura bakma, ben bisikleti hırsızlık amaçlı çalmadım, zor durumdaydım. Acil bir yere yetişmem gerekiyordu" "Bisikletinizi geciktirdim, kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için hakkınızı helal edin ve beni affedin" Nota duyarsız kalmayan bisikletin sahibi hakkını helal etti
YEREL HABERLER Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri ...
Sahibine 'affedin' notu yazıp, bisikleti aldığı yere bıraktı
YEREL HABERLER Sahibine 'affedin' notu yazıp, bisikleti aldığı yere ...
Oruç Reis, yeni görev bekliyor
YEREL HABERLER Oruç Reis, yeni görev bekliyor
Kemer'de camiler temizlendi
YEREL HABERLER Kemer'de camiler temizlendi
Deniz caddesi UKOME kararıyla tek şerit oldu
YEREL HABERLER Deniz caddesi UKOME kararıyla tek şerit oldu
Başkan Böcek'in tedavisinde tüm imkanlar seferber edildi
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in tedavisinde tüm imkanlar seferber ...
Antalya’nın en büyük açık hava laboratuvarı Ziraat Fakültesi'nin Aksu Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde, yaklaşık bin 100 dönüm alan üzerinde açık tarla tarımı yapılıyor.
YEREL HABERLER Antalya’nın en büyük açık hava laboratuvarı Ziraat ...
Bilgenaz bebeğin 'izmarit' hassasiyeti
YEREL HABERLER Bilgenaz bebeğin 'izmarit' hassasiyeti
Başkan Bahar: "KGF destekli işletme kredileri 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli olacak şekilde revize edilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Bahar: "KGF destekli işletme kredileri 1 yıl ...
Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu
200 milyon dolarlık mega yat Kekova'da
YEREL HABERLER 200 milyon dolarlık mega yat Kekova'da
Narkotik köpeğinin tepki verdiği bagajdan 12 kilogram kubar esrar çıktı
YEREL HABERLER Narkotik köpeğinin tepki verdiği bagajdan 12 kilogram ...
Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi
YEREL HABERLER Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi
Mühendisler ve şehir plancılarından oluşan bisiklet timi görevde Bisiklet yıllarını bisiklet kullanarak belirleyecekler Bisikletlilerin ihtiyaçları yerinde tespit edilecek
YEREL HABERLER Mühendisler ve şehir plancılarından oluşan bisiklet ...
Manavgat Ak Parti’de Halimoğlu güven tazeledi
YEREL HABERLER Manavgat Ak Parti’de Halimoğlu güven tazeledi
Silahla yaralama şüphelisinin evinden uyuşturucu tarlası çıktı
YEREL HABERLER Silahla yaralama şüphelisinin evinden uyuşturucu ...
Kaptan takımı galibiyete taşıdı
YEREL HABERLER Kaptan takımı galibiyete taşıdı
Antalya'da yasağa rağmen müzikli asker eğlencesi
YEREL HABERLER Antalya'da yasağa rağmen müzikli asker eğlencesi
Antalyaspor'un dış sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi
YEREL HABERLER Antalyaspor'un dış sahadaki yenilmezlik serisi sona ...
Kovboy şapkası takıp, atını denize sürdü
YEREL HABERLER Kovboy şapkası takıp, atını denize sürdü
60 yılda 70'e yakın göl kurudu
YEREL HABERLER 60 yılda 70'e yakın göl kurudu
Kadir Şeker, bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldığını söylemiş
YEREL HABERLER Kadir Şeker, bıçağı tespih çeker gibi oynamak için ...
Kadir Şeker, bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldığını söylemiş
YEREL HABERLER Kadir Şeker, bıçağı tespih çeker gibi oynamak için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X