Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi Dünyaca ünlü sahilde kovboy şapkası takıp bindiği atı denize süren kişi, tatilcileri şaşkına çevirdi

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

Antalya'da bindiği atıyla birlikte dünyaca ünlü sahile gelen kovboy şapkalı bir kişi, sahildekileri tatilcileri şaşkına çevirdi. Bir süre sahilde ilerleyen kişi, ardından atını denize sürdü.

İlginç olay, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başına kovboy şapkası takıp ata binen bir kişi, sahile geldi. Çevredeki tatilciler neye uğradığını şaşırırken, ismi öğrenilemeyen şahıs atını denize doğru sürmeye başladı. Kıyıda bir süre atıyla gezinen kişiyi görenler cep telefonuyla görüntüledi.

Kovboyu cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş da, “Bu da izlenme rekorları kıracak herhalde. Şov yapıyor sanırım. Baksana herkes çekiyor. 50 kişi de polisi arar şimdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.