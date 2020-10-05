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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boğazkent sahiline modern dokunuş Boğaz Sahil Bandı halkın kullanımına açıldı

İHA

Boğazkent sahiline modern dokunuş Boğaz Sahil Bandı halkın kullanımına açıldı

Manavgat Belediyesi, Kızılot Halk Plajı ve Mesire alanının ilçeye kazandırılmasının ardından “Boğaz Mevkii Sahil Bandı Düzenleme Çalışmalarını da tamamlayarak halkın kullanımına açtı.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat halkının sahillerden daha modern, hijyenik ve düzenli olarak hizmet alabilmeleri amacıyla başlattığı sahil düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bir süre önce Kızılot Halk Plajı ve Mesire alanının açılışını yapan Başkan Sözen, şimdi de kent halkının yoğunlukla kullandığı Boğaz Mevki Halk Plajı’nı yeniden düzenleyerek modern görünümüne kavuşturdu.

2 etapta tamamlandı
Başkan Sözen, Boğaz Mevki Sahil düzenlemesi çalışmalarını 2 etapta tamamladı. Çalışmaların ilk etabında işletmesi Manavgat Belediyesi tarafından yapılmakta olan ekonomik, hijyenik ve lezzetli menüleri ile her gelir grubuna hitap eden Cafe Boğaz ve Plajı yenileme çalışmaları tamamlandı. Modern bir şekilde dizayn edilen Boğaz Kafe, pandemi koşullarında 90 kişiye hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Mavi Bayraklı halk plajı içerisinde engelli vatandaşların kullanımına yönelik olarak “Özgür Plaj” faaliyete geçirildi.

Piknik masaları seyir bankları
Çalışmaların 2.Etabında ise Manavgat Sorgun Boğaz Mevki’nde yaklaşık 1 km uzunluğundaki 75 bin m2 alanda sahil bandı düzenlemesi tamamlandı. Kıyı bandı rekreasyon düzenlemesi, spor ve kültür faaliyetlerle yeniden işlevlendirilildi. Kıyıya giren araç sürücülerine hızla 'geçme' değil, yavaşça 'gezinme' deneyimi yaşatılması hedeflendi. Yol gidiş, geliş olarak düzenlendi. Yürüyüş yolu boyunca halkın kullanımı ve ihtiyaçları için araç yolunda 6000 m2 granit görünümlü Arnavut parke, plajda güvenli yürüyüşler için de bin 500 m2 kaldırım imalatı yapıldı. Aynı zamanda toplu taşıma ile bütünleştirilmiş, yaya ve bisiklet dolaşımı ile uyumlu bir araç trafiği oluşturuldu. Sahilde 500 araçlık bir ücretsiz otopark da hizmete açıldı. Hazırlanan projeye göre kıyı bandında denize ve manzaraya hakim alanda kamusal alan ve yaya yürüyüş yolu ile kullanıcıların sahile kolayca ulaşımı sağlandı. 25 adet pergoleli piknik masası,12 adet seyir bankı yerleştirilirken, 4 bin 500 m2 çim alan oluşturuldu.

Kum Zambakları ve Caretta'lar korundu
Yürüyüş yolu boyunca bulunan kafe, duş, WC, soyunma kabinleri sahil bandı düzenlemesine uygun olarak yeniden tadilat yapıldı. Endemik bitki olan “Kum Zambakları” ise özel sulama sistemli 10 bin m2’lik alanda tel çitle çevrilerek koruma altına alındı. Ayrıca tasarımda “Carettta Caretta”lar da düşünülerek komplike reflektör yapısı ile ışık kaynağı gizlenen ve homojen aydınlatma sağlayan, aynı zamanda 3000 K ışık sıcaklığına sahip aydınlatma teknolojisi kullanılarak hem vatandaşların keyifle vakit geçirmesi sağlanmış, hem de caretta carettaların yaşam alanları aydınlatma yönünden korunmuş oldu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sahilin korunması için 24 saat devriye gezen güvenlik personelini de alanda görevlendirdi.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen şunları söyledi. “Manavgat kent kimliğini şehrimizin sahip olduğu en önemli değer olan deniz kıyısı üzerinden yeniden güçlendirmek, kentsel kıyıyı her türden kullanıcı için erişilebilir ve algılanabilir kılmak amacıyla Boğaz Mevkii Sahil Bandı Düzenleme Çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Halkımızın daha önceden de yoğun olarak kullandığı Boğaz sahilimiz şimdi modern görünümüne kavuştu. 1 km'lik Boğaz Sahil bandımız, Boğaz Kafesiyle, gidişgeliş düzenlenmiş araç yoluyla, pergoleli piknik masalarıyla, seyir banklarıyla, ücretsiz otoparkıyla, engelsiz vatandaşlarımız için oluşturduğumuz Özgür Plajıyla ve 24 saat devriye gezen güvenlik elemanlarıyla muhteşem bir güzelliğe kavuştu. Tüm vatandaşlarımızın güle güle kullanmasını diliyor, herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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