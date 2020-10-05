Altın Portakal'ın en sevimli akreditesi

Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binadan yaralı kurtulan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla bölgede arama kurtarma faaliyeti yapan itfaiye ekipleri tarafından sahiplenilen kedi Toros, Altın Portakal'a akredite oldu.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Toros'u unutmayan ve boynundaki görevli kartıyla adına açılan sayfadan papyonlu ve boynunda festival akredite kartıyla fotoğrafını paylaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi " Altın Portakal Film Festivali başlar da ben orada olmaz mıyım? Bahçedeki hayvan dostlarımız ve ekiple beraber yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günümüz kutlu olsun. Kalp şeklinde gözleri olan gülümseyen kedi yüzü #57AltınPortakalMandalina" paylaşımı yapıldı.

Bu yılın başında Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binadan yaralı kurtulan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla bölgede arama kurtarma faaliyeti yapan itfaiye ekipleri tarafından sahiplenilen kedi 12 saatlik yolculukla Antalya’ya getirilip ‘Toros’ ismi verildi. Depremin izlerini taşıyan ve vücudunda ezikler bulunan görülen ‘Toros’ veteriner hekim tarafından kontrol edildi. Hayati tehlikesi olmadığı belirtilen kedi detaylı tedavisi için hayvan hastanesine götürüldü.3 yaşındaki mixs cinsi kedi bakıma alınıp Başkan Muhittin Böcek'in makamının müdavimlerinden oldu.



4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde unutulmadı

Toros, 57'inci Altın Portakal Film Festivali'nde de adından söz ettirmeyi başardı. Papyonu ve akredite kartıyla fotoğraflanan Toros, kendisi için açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla "Ben burdayım" mesajı v erdi. Toros adına yapılan paylaşımda " Altın Portakal Film Festivali başlar da ben orada olmaz mıyım? Bahçedeki hayvan dostlarımız ve ekiple beraber yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günümüz kutlu olsun. Kalp şeklinde gözleri olan gülümseyen kedi yüzü #57AltınPortakalMandalina" paylaşımı yapıldı.

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