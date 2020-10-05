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Sokak köpeğine polis şefkati Sıcaktan bunalan köpeğe elleriyle su içirdi

İHA

Sokak köpeğine polis şefkati Sıcaktan bunalan köpeğe elleriyle su içirdi

Antalya’da polis memuru sıcaktan bunalan köpeğe karton bardaktan elleriyle su içirdi.
HAVA sıcaklığının 32 derece, nem oranın da yüzde 50 olduğu turizmin başkenti Antalya’da yaşayanlar ve turistler deniz ve sahilin tadını çıkarırken, sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da bunalttı. Kent merkezinde çimlerin üzerinde sıcaktan bunalan bir köpeğin yardımına ise bir polis memuru koştu. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde duyarlılık gösteren polis memurunun köpeğe karton bardaktan su içirmesi sıcak görüntüler oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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