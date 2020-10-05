Yaylada patates hasatı başladı

Korkuteli’nde çiftçilerin alternatif ürüne yönlendirilmesi amacıyla başlatılan patates ekimi gün geçtikçe artıyor. Korkuteli’ne bağlı Osmankalfalar mahallesinde ekimi yapılan patateslerin hasatına başlanılırken, üretimin bu yıl verimli olduğu belirtildi.

Korkuteli ilçesinde yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan sebzenin ve meyvenin alternatif olarak ekilen Patates hasatı başladı. Korkuteli’ne bağlı Osmankalfalar mahallesinde patates üreticiliği yapan Derya Gürler, yaylada toprağın verimli olduğunu ve patates üretiminin gayet iyi olduğunu söyledi. Bölgede şu an sadece sulama ile ilgili sorunun yaşandığını ancak onun da çözüldüğünü söyleyen Gürler, “Hasat başladı. Bu yıl havaların güzel olması yayla havasının, toprağının ve suyumuzun verdiği özellikler ile ürünlerimizde rekolte çok iyi. 1 dönüm tarlada 45 ton arası verim alabiliyoruz. Bugün hasatını yaptığımız patateslerimiz yayla sezonun ilk patatesi” dedi. Üretici olarak tonajdan memnun olduklarını ifade eden Gürler, patatesin kilogram fiyatının 1 TL olduğunu sözlerine ekledi.

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