Maskeli ve şapkalı ayakkabı hırsızı

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da girdiği binadaki dairelerin kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çalan maskeli ve şapkalı hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.

Hırsızlık olayı Konyaaltı ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Girdiği apartmanda katları gezen başında şapka, yüzünde maske olduğu görülen şüpheli, bina içerisinde kapıların önündeki ayakkabıları sırtındaki çantaya attı. Ardından sessiz adımlarla inerek uzaklaştı.

Ayakkabı hırsızlığı anı, bina içerisinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ayakkabıyı alarak çantasına atan şüphelinin merdivenlerden inmesi, daire kapısına baktıktan sonra geri gelerek ayakkabıyı çantasına koyduğu anlar görüntülere yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-10-05 19:21:12



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