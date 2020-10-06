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Rus gelinler, aşkları için 2 bin 680 kilometre uzaktan gelip, Türk gibi yaşamayı seçti

DHA

Rus gelinler, aşkları için 2 bin 680 kilometre uzaktan gelip, Türk gibi yaşamayı seçti


Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)MEMLEKETLERİ Moskova'dan 2 bin 680 kilometre uzaktaki Antalya'ya geldikten sonra aşık oldukları Türk erkeklerle evlenen 2 Rus kadın, tıpkı Türk gibi yaşıyor. Türkçe öğrenen ve çocuklarına Türk isimleri veren Yuliya Avşar (43) ile Olesya Deniz (39), Türk erkeklerinin çok merhametli ve sıcakkanlı olduğunu söyledi.
Moskova Nüfus İdaresi, Moskovalıların 2020 yılında yabancılarla yaptığı evliliklerin sayısında artış gözlendiğini açıkladı. Verilere göre geçen yıl Moskovalıların yabancılarla yaptığı evlilikler, tüm evliliklerin yüzde 10'unu oluştururken bu yılın başından beri bu oran yüzde 15'e ulaştı. Bu yıl farklı vatandaşlığı olup, ilişkilerini resmileştirmeye karar veren çiftlerin sayısı 6 bini aştı. Yabancı damatların yaklaşık 100 farklı ülkeden, yabancı gelinlerin ise 60 ülkeden oluğu belirtilen açıklamada, Moskovalı kadınlarla en sık evlilik yapanların Türk erkekleri olduğu, ikinci sırada Nijeryalıların geldiği belirtildi. Moskovalı erkeklerle evlilik yapmak isteyen kadınlarda ilk sırada Yunanistan yer alırken, Vietnam ikinci sırayı aldı.
ANTALYA'NIN YERLEŞİK YABANCI SIRALAMASINDA LİSTE BAŞINDA
Antalya'nın yerleşik yabancı nüfusu, 26 bin 821 yeni göçle 102 bin 643'e ulaştı. 100'ü aşkın ülkeden insanın yaşadığı Antalya'da Ruslar, 16 bin 724 kişiyle ilk sırada yer alıyor. 1 milyon 531 bin 180 yabancı vatandaşın ikamet ettiği Türkiye genelinde, Antalya 102 bini aşan yabancı sayısıyla ilk sıralarda yer alıyor.
RUSLARIN TÜRK ERKEKLERLE AŞK EVLİLİĞİ
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma ve Liman mahallelerine yerleşen Rus kadınlar da mutluluğu Türk erkeklerinde bulanlardan. Kimi tatile geldiği otelde tanıştı, kimi ise Antalya'da bir Türkle mutlu evlilik sürdüren yakın arkadaşının tavsiyesiyle bir Türkle tanışıp yuva kurdu. Rus kadınlar burada aile kurmakla da kalmayıp, aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlıyor. Büyük kısmının mutlaka bir işletmesi bulunurken bir kısmı ise tercümanlık ya da turizm işlerinde çalışarak hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de kendi ayakları üzerinde durabiliyor.
'RUSYA'DAKİ KADINLARA DA TAVSİYE EDERİM'
Hem aşk evliliği yapıp hem de bir işletme kurarak kent ekonomisine katkı sağlayan Rus kadınlardan Yuliya Avşar ve Olesya Deniz, aşk evliliği yaparak yuva kuran Rus kadınlardan sadece ikisi. Yuliya Avşar, eşi Armağan Avşar (45) ile yakın arkadaşı Natali sayesinde tanıştı. Aklının ucunda dahi olmadığı halde bir anda aşık olup evlenen ve 15 yılı geride bırakan Yuliya, Konyaaltı ilçesinde bir oyun evi kurarak, aynı zamanda işletme sahibi oldu. Lara (14) ve Mira (6) adında iki kızı olan Yuliya, "Eşime aşık oldum ve bir anda kendimi burada yaşarken buldum. Hiç aklımda yokken böyle oldu. Daha önce Moskova'da yaşıyordum ama bir anda Antalya'da yaşamaya başladım. İlk zamanlarda ev hanımı olarak evde yaşamak güzel geliyordu ama sonra sıkılıp, iş yeri açtım ve çok mutluyum hayatımdan. Rusya'daki kadınlara da tavsiye ederim Türkiye ve Antalya'da yaşamayı. Burada çocuklara çok iyi davranıyor ve sıkı tutmuyorlar" dedi.
Avşar'ın büyük kızı Lara iyi derecede Türkçe konuşurken Mira ise çoğunlukla Rusça konuşmayı tercih ediyor. Lara "Ben Türküm" derken Mira bu konuda susmayı tercih etti. 
'TÜRK ERKEKLERİ ÇOK MERHAMETLİ'
Olesya Deniz de bir dans gösterisi için Antalya'ya gelip, sahnede kendisini izleyen eşi Suat Deniz (43) ile tanıştı. İyi derecede Türkçe konuşan Olesya, ilk başlarda eşiyle ortak dil olarak yalnızca İngilizce konuşabiliyordu. Kısa sürede evlenerek, 10 yılı geride bırakan çiftin 3 erkek çocuğu var. Dans eğitmeni olan Olesya da eşinin desteğiyle bir dans okulu açarak kendi ayakları üzerinde duruyor.
Olesya da tıpkı Yuliya gibi aşk evliliği yaptığını belirterek, "Eşim beni sahnedeyken görüp, aşık olmuş. Sonrasında tanıştık, ben de aşık oldum. Hiç aklımda yokken burada yaşamaya başladım. Daha rahat iletişim kurabilmek için Türkçe öğrendim. Kurslara gittim. Türk erkekleri çok merhametli, iyi insanlar" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2020-10-06 09:21:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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