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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor'dan transfer döneminde 13 takviye

DHA

Alanyaspor'dan transfer döneminde 13 takviye


Burcu MUTLU/ALANYA (DHA)Aytemiz Alanyaspor, transfer döneminde kadrosunu 13 isimle güçlendirdi.
Alanyaspor'un transfer tablosu şöyle:AYTEMİZ ALANYASPOR'A TRANSFER OLAN FUTBOLCULAR
Efkan Bekiroğlu (Geldiği takım 1860 München-3 yıllık)
Berkan Kutlu (Geldiği takım Sion4 yıllık)
Davidson (Geldiği takım Guimaraes-3 yıllık)
Adam Bareiro (Geldiği takım Monterrey-Kiralık 1 yıllık)
Khouma Babacar (Geldiği takım Sassuolo-Satıl alma opsiyonuyla Kiralık 1 yıllık) 
François Moubandje (Geldiği takım Dinamo Zagreb-Kiralık 1 yıllık)
Ahmet Gülay (Geldiği takım Beşiktaş-Kiralık 3 yıllık) 
Ufuk Ceylan (Boşta1 Yıllık)
Fatih Aksoy (Geldiği takım Beşiktaş-Takas 5 yıllık)
Ahmet Çağrı Güney (Geldiği takım Bursaspor-Kiralık 2 yıllık)
Ahmet Gülay (Geldiği takım BeşiktaşKiralık 2 yıllık)
Alpay Çelebi (Geldiği takım BeşiktaşKiralık 2 yıllık)
Ceyhun Gülselam (Sözleşme yenileme-1 yıllık)SÖZLEŞMESİ SONA EREN FUTBOLCULAR
Junior Fernandes (Gittiği takım İttihad Kalba)
Fabrice N'Sakala (Gittiği takım Beşiktaş)
Papiss Demba Cisse (Gittiği takım Fenerbahçe)
Djalma Campos (Boşta)
Ceyhun Gülselam (Sözleşme yenilendi)
Baiano (Boşta)
Eray Birniçan (Gittiği takım İttifak Holding Konyaspor)
Cenk Gönen (Gittiği takım Yukatel Denizlispor)
Kaan Kanak (Gittiği takım Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)
Yacine Bammou (Kiralıktan geri döndüCaen)
Alper Tursun (Gittiği Takım Altınordu)SÖZLEŞMESİ FESH EDİLEN FUTBOLCULAR
Lokman Gör (Karşılıklı anlaşarak sonlandırma)
İsaac Sackey (Karşılıklı anlaşarak sonlandırma) 
Haydar Yılmaz (Karşılıklı anlaşarak sonlandırma) ALANYASPOR'DAN GİDEN FUTBOLCULAR
Musa Çağıran (Gittiği takım İttifak Holding Konyaspor)
Welinton De Souza (Gittiği takım Beşiktaş)KİRALIK GİDEN FUTBOLCULAR
Onur Bulut (Çaykur Rizespor)
Emircan Altıntaş (Adana Demirspor)
İsmail Ünal (Alanya Kestelspor)
Murat Sevimler (Alanya Kestelspor)
Siddik Çelik (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)  
Veysel Ünal (Afjet Afyonspor)
Hamza Özdemir (Kırklarelispor)
Reşo Akın (Diyarbekirspor)
Hasan Emiroğlu (Kemerspor 2003)
Hasan Can Yalçıntekin (Kemerspor 2003)
Emre Bekir (Serik Belediye)
Rauf Öktem (Karaköprü Belediyespor)
Yusuf Karagöz (Edirne Belediyespor)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-10-06 09:44:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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