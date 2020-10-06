Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19’u yenen şoför: "Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi" Covid-19 nedeniyle 13 gün yoğun bakımda kalan ve virüsü ailesine de bulaştıran 47 yaşındaki Soner Çalışkan’ın tedavisi tamamlandı Covid-19’u yenen 2 çocuk babası Soner Çalışkan: "Yoğun bakımda beni anadan üryan soydular, utandım, elimle etrafımı kapatmaya çalıştım. O evlatlarım bana, 'Amca biz senin evlatlarınınız ,utanacak bir şey yok' dediler. Bu samimiyeti verince bana, 'Ben bunu yeneceğim' dedim" "Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi" "Vatandaşlarımız bu işi hafife almasınlar, hafife alınacak bir durum değil"

İHA

Covid-19’u yenen şoför: "Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi" Covid-19 nedeniyle 13 gün yoğun bakımda kalan ve virüsü ailesine de bulaştıran 47 yaşındaki Soner Çalışkan’ın tedavisi tamamlandı Covid-19’u yenen 2 çocuk babası Soner Çalışkan: "Yoğun bakımda beni anadan üryan soydular, utandım, elimle etrafımı kapatmaya çalıştım. O evlatlarım bana, 'Amca biz senin evlatlarınınız ,utanacak bir şey yok' dediler. Bu samimiyeti verince bana, 'Ben bunu yeneceğim' dedim" "Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi" "Vatandaşlarımız bu işi hafife almasınlar, hafife alınacak bir durum değil"

Antalya'da, 13 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından Covid19’u yenen ve hastanede tedavisi devam eden 47 yaşındaki şehiriçi yolcu otobüsü şoförü Soner Çalışkan, "Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi, kimse bu durumu hafife almasın" dedi.
Antalya’da yaşayan 25 yıllık şehiriçi toplu ulaşım otobüs şoförü Soner Çalışkan, geçtiğimiz 12 Eylül günü akşam saatlerinde sefer dönüşü evine giderken rahatsızlandı. Ertesi sabah kendisinde yeni tip korona virüs (Covid19) belirtileri olmasından şüphelenen Çalışkan, gerekli önlemlerini alıp kendi imkanlarıyla Kepez Devlet Hastanesine başvurdu. Burada Soner Çalışkan’ın testi pozitif çıktı ve serviste tedavisine başlandı. Hiçbir sağlık sorunu olmayan Çalışkan’ın durumu 4 gün sonra ağırlaşınca hemen yoğun bakıma alındı. Yaklaşık iki hafta yoğun bakımda kalan Çalışkan, sağlığına kavuştu ve normal servise alındı. Testi negatif çıkan Çalışkan’ın tedavisine normal serviste devam edilirken, taburcu edileceği günü bekliyor.
Evli ve 2 çocuk babası Soner Çalışkan ise yaşadıklarını duygulu bir şekilde anlattı.
12 Eylül’de ateş, boğaz ağrısı, öksürüğünün olması üzerine ertesi gün hastaneye başvurduğunu dile getiren Çalışkan, “Kesik kesik nefes alıyordum. Covid19’a yakalandığımı anlamıştım. Ertesi sabah hastaneye başvurdum ve hemen yatırıldım. Biraz kilom vardı, bir hafta yemek yiyemedim. Yoğun bakıma alındım. 13 gün yoğun bakımda kaldım. Allah bin kere razı olsun 4. yoğun bakım ünitesi çalışanlarına hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi"
13 günlük yoğun bakım sürecinin ardından Covid19’u yendiğini ve negatif olduğunu anlatan Çalışkan, "Allah sağlık ekibinden razı olsun. Çok ilgilendiler. İlk yoğun bakıma girdiğimde utandım. Biz Yozgatlıyız, Anadolu çocuğuyuz, biz utanırız. Anadan üryan soydular, utandım, elimle etrafımı kapatmaya çalıştım. O evlatlarım bana, 'Amca biz senin evlatlarınınız, utanacak bir şey yok' dediler. Bu samimiyeti verince bana, 'Ben bunu yeneceğim' dedim. Bir hafta sonra çark döndü. Makineye bağlı kaldım, zorluk yaşadım. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi” ifadelerine yer verdi.

"Vebali büyük"
Otobüste hijyen ve diğer kurallara dikkat etmesine rağmen virüsün nasıl bulaştığına anlam veremediğinin altını çizen Soner Çalışkan, “Nasıl olduysa gene de bulaştı. Otobüse günlük 500 kişi inip biniyor. Covid19’a yakalandığını hissedenler ne olur sağlık kuruluşlarına gitsinler. Kimseye bulaştırmasınlar. Bunun vebali büyük. 1 aydır hastanedeyim, işimden kaldım, tedavim sürüyor. Niye, nefes alamıyorum, oksijenim düşüyor. Hala virüsün etkileri var” dedi.
Çalışkan, taburcu olduktan sonra tek değil çift maske takacağını belirtti.

"Hafife almasınlar"
Otobüste çoğu yolcuyla maske tartışması yaşadığını anımsatan Soner Çalışkan, “Yolcu binerken maskeyi takıyor, içeride maskeyi küt diye indiriyor. Bütün yolcuları takip edemiyoruz. Vatandaşlarımız, bu işi hafife almasınlar. Hafife alınacak bir durum değil. Temizliğe, maske ve mesafeye lütfen uysunlar. Kendini düşünmüyorsa başkalarına bulaştıracağını düşünsün. Ailesine bulaştıracağını düşünsün, kendine ne yakışıyorsa onu yapsın. Bana sebep olan, bulaştıran kişinin vicdanı rahat mı acaba? Gitseydi tedavisini olsaydı bana bulaştırmayacaktı. Ben geldim aileme bulaştırdım. Ben burada yoğun bakımda yatarken ailem evde pozitifti, 14 gün karantinadaydılar. Benim aklım çıktı. Buna sebep olan kim, bana bulaştıran. Ben nasıl gelip hastaneye yattıysam, şüphelenen gelsin hastaneye başvursun. Kimseye sebep, vebal olmasınlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanyaspor'dan transfer döneminde 13 takviye
YEREL HABERLER Alanyaspor'dan transfer döneminde 13 takviye
Rus gelinler, aşkları için 2 bin 680 kilometre uzaktan gelip, Türk gibi yaşamayı seçti
YEREL HABERLER Rus gelinler, aşkları için 2 bin 680 kilometre ...
Rus gelinler, aşkları için 2 bin 680 kilometre uzaktan gelip, Türk gibi yaşamayı seçti
YEREL HABERLER Rus gelinler, aşkları için 2 bin 680 kilometre ...
Finike portakalını aşırı sıcaklar vurdu
YEREL HABERLER Finike portakalını aşırı sıcaklar vurdu
Otellerde Türk misafire HES kodu zorunluluğu
YEREL HABERLER Otellerde Türk misafire HES kodu zorunluluğu
Tilki kuyruğu üzümü, 'Nuh'un Ambarı' aday listesinde
YEREL HABERLER Tilki kuyruğu üzümü, 'Nuh'un Ambarı' aday listesinde
Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde kazılar sona erdi
YEREL HABERLER Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde kazılar sona erdi
Kemer´de yerleşim yeri yakınındaki orman yangını 2 saatte söndürüldü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kemer´de yerleşim yeri yakınındaki orman yangını 2 ...
Kemer’deki yangın kontrol altına alındı Ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan sürdürülen yoğun çalışma sonucu kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kemer’deki yangın kontrol altına alındı Ormanlık ...
Kemer´de yerleşim yeri yakınındaki orman yangını  2 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Kemer´de yerleşim yeri yakınındaki orman yangını  2 ...
Kemer´de yerleşim yeri yakınındaki orman yangını  2 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Kemer´de yerleşim yeri yakınındaki orman yangını  2 ...
Maskeli ve şapkalı ayakkabı hırsızı
YEREL HABERLER Maskeli ve şapkalı ayakkabı hırsızı
Antalya'da orman yangını Kemer'de otellere yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını Kemer'de otellere yakın ...
Sahile kadar gelen yunuslar turistlerle birlikte yüzdü
YEREL HABERLER Sahile kadar gelen yunuslar turistlerle birlikte ...
Yaylada patates hasatı başladı
YEREL HABERLER Yaylada patates hasatı başladı
Polis memuru, sıcak havada sokak köpeğine su içirdi
YEREL HABERLER Polis memuru, sıcak havada sokak köpeğine su içirdi
Virajı alamayan otomobil takla attı, hafif sıyrıklarla kurtuldular
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil takla attı, hafif ...
ALTSO destek için esnafa Azerbaycan ve Türk bayrakları dağıttı
YEREL HABERLER ALTSO destek için esnafa Azerbaycan ve Türk ...
Maskeli ve şapkalı ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasına takıldı
YEREL HABERLER Maskeli ve şapkalı ayakkabı hırsızı güvenlik ...
Sokak köpeğine polis şefkati Sıcaktan bunalan köpeğe elleriyle su içirdi
YEREL HABERLER Sokak köpeğine polis şefkati Sıcaktan bunalan köpeğe ...
Altın Portakal'ın en sevimli akreditesi
YEREL HABERLER Altın Portakal'ın en sevimli akreditesi
Kemer Belediyesi sokak hayvanları için mama kabı dağıttı
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi sokak hayvanları için mama kabı ...
Manavgat belediyesi ETÜT merkezi eğitme başladı
YEREL HABERLER Manavgat belediyesi ETÜT merkezi eğitme başladı
Pentatlon sporcularının performansı ölçme ve değerlendirmesi ALKÜ'de yapılacak
YEREL HABERLER Pentatlon sporcularının performansı ölçme ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X