Oğlunun katillerine verilen cezayı az bulan babadan bıçaklı eylem



Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)ANTALYA'da tabancayla öldürülen Muratcan Öztürk'ün (23) babası Mehmet Emin Öztürk (64), iki sanık kardeşe 15'er yıl hapis verilmesine, Antalya Adliyesi önünde şah damarına bıçak dayayarak tepki gösterdi. Elinde öldürülen oğlunun fotoğrafı, boynunda Türk bayrağı olan babayı, adliyede görevli polisler sakinleştirdi.

Olay, 2 Eylül 2018'de, Şarampol Caddesi'ndeki çorbacıda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk ile aynı gece Lara'daki bir gece kulübüne girişte sorun yaşadığı Bülent Keme ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Çalışanların ayırdığı kavga, çıkışta da devam etti. Kavga sırasında Bülent Keme, Öztürk'ü alnından tabancayla vurup, öldürdü. Kaçan Bülent Keme, Manavgat ilçesinde yakalandı. Keme ile birlikte cinayete iştirakten gözaltına alınan kardeşi Erdal Keme, tutuklandı.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Bülent Keme 27 yıl 1 ay hapis cezası alırken, kardeşi Erdal Keme 12 yıl 6 ay, aynı olayda yer alan Veli Kaya ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Taraflar kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen davada, 2 sanığa verilen cezada değişikliğe gidildi. Bülent Keme'nin cezası indirimlerle 15 yıla düşürüldü. Cinayete iştirakten 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Erdal Keme'nin cezası ise 15 yıla çıkarıldı. Sanık Veli Kaya'nın 4 yıl 6 ay olan hapis cezası da 1 yıl 11 aya düşürüldü. Kararın ardından baba Mehmet Emin ile anne Yasemin Öztürk, gözyaşına boğuldu.

'ADALET İSTİYORUM'

Mehmet Emin Öztürk, dün akşam saatlerinde boynunda Türk bayrağı, elinde öldürülen oğlunun fotoğrafıyla sokaklarda dolaşarak, adalet isteğini söyledi. Antalya Adliyesi önüne kadar gelen Öztürk, protestosunu burada da sürdürmek istedi. Kendisine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerini görünce şah damarına bıçak dayayan Öztürk, adalet istediğini belirterek gözyaşı döktü. Olaya polis ve adliye özel güvenliği müdahale etti. Öztürk, polisin ikna etmesinin ardından sakinleştirildi.

SANIK DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

Muratcan Öztürk'ü öldüren Bülent Keme'nin, 2002 yılında da cinayet işlediği ortaya çıktı. Keme'nin 6 yıl hapis yattıktan sonra çıktığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-10-06 10:49:44



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