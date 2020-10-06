Antalyaspor 11 oyuncuyu renklerine bağladı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ANTALYA / DHAFraport TAV Antalyaspor, yeni sezonda 11 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Takıma katılan ve giden oyuncular şöyle;

GELENLER

Nuri Şahin Werder Bremen (2 yıl)

Sidney Sam Alsach (1 + 1 yıl)

Naldo Espanyol (2 yıl)

Dever Orgill Ankaragücü (2 yıl)

Mert Yılmaz Bayern München 2 (5 yıl)

Gökdeniz Yılmaz Bodrumspor (5 yıl)

Doğukan Özkan Beşiktaş (5 yıl)

Gökdeniz Bayrakdar Kocaelispor (5 yıl)

Ali Eren İyican Ankaraspor (5 yıl)

Serdar Gürler Huesca (3 yıl)

Omar İmeri Shkendija (5 yıl)SÖZLEŞMESİ SONA ERENLER

Yekta Kurtuluş, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Chico, Delvin N'dinga, Charles, Aly Cisssokho, William Vainqueur

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLENLER

Diego (Karşılıklı)

KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMA GİDENLER

Blanco Gustavo (Real Oviedo)

Paul Mukairu (Anderlecht)

Harun Alpsoy (Altay)

Talha Bulut, (Kemerspor 2003)

Mert Çölgeçen, (Kemerspor 2003)

Mustafa İnan (Kemerspor 2003)

Gökdeniz Yılmaz, (Bodrumspor)

Cenk Şen, (Bodrumspor)

Yakup Mert Çakır, (Bodrumspor)

Erman Vardar, (Bodrumspor)

Batuhan Berkay Fındık, (Bodrumspor)

Mikail Başar, (Bodrumspor)

Harun Kavaklıdere, (Bodrumspor)

Sergen Yatağan, (Bodrumspor)

Cengiz Demir, (Bodrumspor)

Kaan Mert Nasırcılar, (Bodrumspor)

Apti Mert Çayır (Bodrumspor)

SATILANLAR

Nazım Sangare, (Fenerbahçe)

KİRALIK OYNADIĞI TAKIMDAN DÖNEN

Jean Armel DroleDHA-Spor Türkiye-Antalya

2020-10-06 10:51:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.