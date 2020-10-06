Antalyaspor 11 oyuncuyu renklerine bağladı

ANTALYA / DHAFraport TAV Antalyaspor, yeni sezonda 11 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Takıma katılan ve giden oyuncular şöyle;
GELENLER
Nuri Şahin Werder Bremen (2 yıl)
Sidney Sam Alsach (1 + 1 yıl)
Naldo Espanyol (2 yıl)
Dever Orgill Ankaragücü (2 yıl)
Mert Yılmaz Bayern München 2 (5 yıl)
Gökdeniz Yılmaz Bodrumspor (5 yıl)
Doğukan Özkan Beşiktaş (5 yıl)
Gökdeniz Bayrakdar Kocaelispor (5 yıl)
Ali Eren İyican Ankaraspor (5 yıl)
Serdar Gürler Huesca (3 yıl)
Omar İmeri Shkendija (5 yıl)SÖZLEŞMESİ SONA ERENLER
Yekta Kurtuluş, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Chico, Delvin N'dinga, Charles, Aly Cisssokho, William Vainqueur
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLENLER
Diego (Karşılıklı)
KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMA GİDENLER
Blanco Gustavo (Real Oviedo)
Paul Mukairu (Anderlecht)
Harun Alpsoy (Altay)
Talha Bulut, (Kemerspor 2003)
Mert Çölgeçen, (Kemerspor 2003)
Mustafa İnan (Kemerspor 2003)
Gökdeniz Yılmaz, (Bodrumspor)
Cenk Şen, (Bodrumspor)
Yakup Mert Çakır, (Bodrumspor)
Erman Vardar, (Bodrumspor)
Batuhan Berkay Fındık, (Bodrumspor)
Mikail Başar, (Bodrumspor)
Harun Kavaklıdere, (Bodrumspor)
Sergen Yatağan, (Bodrumspor)
Cengiz Demir, (Bodrumspor)
Kaan Mert Nasırcılar, (Bodrumspor)
Apti Mert Çayır (Bodrumspor)
SATILANLAR
Nazım Sangare, (Fenerbahçe)
KİRALIK OYNADIĞI TAKIMDAN DÖNEN
Jean Armel DroleDHA-Spor Türkiye-Antalya
2020-10-06 10:51:55
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