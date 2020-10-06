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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Protokol yoluna Mimar Sinan eseri

İHA

Protokol yoluna Mimar Sinan eseri

Kepez Belediyesi, sınırlarındaki bölümünü peyzaj çalışmasıyla düzenlediği Antalya’nın protokol yolu Gazi Bulvarı’na, Mimar Sinan’ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camii’nin mimarisinde bir cami inşa ediyor. Kepez Belediyesi, Düdenbaşı Mahallesi’nde kaba inşaatı biten Konyalılar Camii’nin yapımını tamamlıyor.
Protokol yolu Gazi Bulvarı’nda yer alan caminin ince işleri Kepez Belediyesi tarafından yapılacak. Mahallenin artan nüfusuna cevap verememesinden dolayı 1979’da inşa edilen Konyalılar Camii, yıkılarak yeniden inşa edilmeye başlanmıştı.Belediyehayırsever işbirliğinde yapımına başlanılan caminin mimari projesi de Mimar Sinan’ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camii’nin mimarisinden esinlenerek hazırlandı.

Caminin ince işlerinin ihalesi tamam
Caminin karkas inşaatı, Kepez Belediyesihayırsever işbirliği ile yapıldı. Konyalılar Camii’nin, ince işleri ise Kepez Belediyesi tarafından tamamlanacak. Bu kapsamda caminin ince işleri, elektrik ve mekanik tesisat işlerinin yapım ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin kesinleşmesi ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasından sonra caminin ince işleriyle ilgili inşası başlayacak.

Antalya’nın önemli mimari eserlerinden olacak
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, inşaat başlamadan önce karkas halindeki Konyalılar Camii’nde bürokratlarıyla incelemelerde bulundu.
Başkan Tütüncü, açıklamasında Konyalılar Camii’nin, Düdenbaşı Mahallesi’nin gecekondu yıllarında 1979’da yapıldığın hatırlatarak, şunları söyledi: “Konyalılar Camii, Antalya’nın protokol yolu Gazi Bulvarı üzerinde küçük, şirin bir camiydi. Mahalleyi yeniledik. Mahalle de ciddi bir kentsel dönüşüm oldu. Caminin de yenilenmesi, günümüz şartlarına uygun hale gelmesi gerekiyordu. Protokol yolu üzerinde olması nedeniyle de Konyalılar Camii’ni, estetiği ve mimarisiyle kendinden söz ettiren, Antalya’nın önemli sivil mimari eserlerinden biri haline getirelim istedik.”

“Kepez’e güzel bir mühür vuracağız”
Konyalılar Camii’nin, Antalya'nın, Kepez'in sembol camilerinden de birisi olacağına işaret eden Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Cemaatimiz, mahalleli hemşehrilerimiz ve belediye işbirliği ile caminin karkası tamamlandı. Bundan sonra caminin yapımını biz devraldık. İnşallah şimdi güzel bir camiyi birlikte, beraber yapmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayacağız. Konyalılar Camii, Gazi Bulvarı'nın üzerinde bakanların tekrar dönüp baktıkları ve güzel bir mimari tasarıma sahip bir ibadethane olacak.Caminin ince işleriyle ilgili ihalesi tamamlandı. Önümüzdeki günlerde caminin inşaatı başlayacak. İnşallah kısa bir süre içerisinde camii tamamlayarak, mahalleye armağan edeceğiz, Böylelikle Kepez’e yine güzel bir mühür vurmuş olacağız. Konyalılar Camii’nin projesini, Mimar Sinan'ın, Sokullu Mehmet Camii’ni örnek alarak hazırladık. Camimiz, orta dönem Osmanlı mimarisinin karakteristik çizgilerine sahip olacak. Caminin de Gazi Bulvarı’na çok yakışacağını düşünüyorum.”
Kepez’den her inanca saygı.
Kepez Belediyesi, daha önce de Osmanlı mimarı tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği, Türk İslam Sanatının örneklerinin yer aldığı külliye şeklinde Çelebi Sultan Mehmed Camii’ni inşa etmişti. Çelebi Sultan Mehmed Camii, Kepez’in kalbi konumundaki Yeni Mahalle’ye kazandırılmıştı.
İlçesindeki tüm camilerin periyodik temizliği ile bakım ve onarımını yapan Kepez Belediyesi, hayırsever işbirliği ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Sütçüler Cami de yıkılarak, yeniden yapılmıştı. Kepez Belediyesi, ‘her inanca saygı’ ilkesiyle Altınova Orta Mahalle’de Pir Sultan Abdal Cemevi’nin de yapımını gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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