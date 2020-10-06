Denize girmeyi değil güneşlenmeyi tercih ettiler

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 33 dereceye ulaşan hava sıcaklığından bunalanlar sahillere geldi. Tatilciler denize girmek yerine kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerine çıkarak 33 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya'da, sıcak havadan bunalan tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kimi tatilciler sıcaklığı 28 derece olan denize girerek serinlemeye çalışırken, çoğu tatilci ise kumsalda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilciler ise çocuklarıyla denize girerek eğlendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre nem oranının yüzde 60'a ulaştı kentte, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren düşmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-10-06 14:06:22



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