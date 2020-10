Antalya'da asfalt çalışmaları sırasında üzerine zift dökülen köpek, 39 günlük özel tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Köpeğe barınaktaki herkesin farklı isim koyduğunu anlatan Veteriner Hekim Ozan Ünal, “Ben ‘Şanslı’ dedim, zifte bulanmış olduğu için ‘Siyah’ diyen oldu, ‘Zift’ dediler. Bana göre yine Şanslı. Çok zor zamanlar atlattı. Böyle gelip de kurtaramadıklarımız oluyor. Akciğerlerine de ziftin gittiği durumlar oluyor. Bu kadar şanssız olmadığı için ‘Şanslı’ demeyi tercih ediyorum” dedi.

Edinilen bilgiye göre, 10 Temmuz’da Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar mevkiinde asfalta zift döküldüğü sırada 1 buçuk yaşındaki köpek zift makinasının önünden geçti. Üzerine zift dökülen köpek büyük bir acıyla kıvranırken, bu kez da asfaltta bulunan çakıllar üzerine yapıştı. Köpeğin can çekiştiğini görenler hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevine ihbarda bulundu. Kısa sürede köpeği bulunduğu yerden alan görevliler, barınağa götürerek tedavi altına aldı. Serum takılan ve tüyleri uzun uğraşlar sonucu tıraş edilen sevimli köpek, günlerce tedavi edildi. 39 günlük tedavisinin ardından kliniğe alınan köpeğin beslenmesi de özel olarak yapıldı.



“Sadece bir kolunu 1 saatte temizledik”

Köpeğin durumu hakkında açıklamada bulunan Bakımevi Sorumlusu Veteriner Hekim Ozan Ünal, “Bizim bir ihbar hattımız var. Bu hatta ‘zifte bulanmış köpek’ ihbarı geldi. Biz de gelene kadar ne olduğunu bilmiyorduk. Sadece üstü ziftli zannediyorduk. Köpeğimiz geldiğinde sadece zifte bulanmamıştı. Üzerinde de çakıl taşlarından oluşan katman vardı. Çok sert bir katman vardı, sadece zift değildi. Vücudunun her yanı tamamıyla kaskatı halde geldi. Daha önce böyle bir hayvan geldiğinde gazi yağıyla yıkayarak tüylerini arıtabilmiştik. Bu köpeğimizi tıraşlamak zorunda kaldık. Hatta bir kolunu temizlemeye çalışırken ‘serum verelim’ dedik. Çok acısı olduğunu düşünüyorduk. Bir kolunu temizlemek 1 saat aldı. Yaklaşık bütün vücudunu temizlememiz 3 saati geçti” dedi.



Tedavisi toplamda 39 gün sürdü

Köpeğin vücudunu önce gaz yağıyla yumuşatıp daha sonra temizlediklerini anlatan Ünal, oldukça meşakkatli bir işlem sonucu tamamıyla vücudunu ziftten arındırdıklarını kaydetti. Ünal, “Temizleme, serum, sıvı tedavisi ve ilaç takviyesinin ardından köpeği klinikte yatar vaziyette bıraktık. Ayağa kalkması mümkün değildi. İlk müdahaleyi yapıp sıvı ve ilaç tedavini gerçekleştirdikten sonra köpeğimizi kliniğe aldık. Tedavi 10 Temmuz’da başladı, köpeğin tam olarak sağlıklı hale gelmesi 8 Ağustos’u buldu. 8 Ağustos’tan sonra onu beslemeye aldık. Aşırı derecede zayıftı” şeklinde konuştu.



“Korka korka yiyordu”

Köpeğin psikolojik durumundan bahseden Ünal, “Çok basit bir örnektir. Elinizi bir ocakta yakarsanız o ocağa tekrar yaklaşmanız ne kadar alır? Bir de bu hayvanın komple sıcak zifte bulandığını düşünün. Takdir ederseniz biz de bu köpeğimize hizmet veriyoruz. Ona iğne yapıyoruz, damar yolu açıyoruz biz de o hayvan için tamamen yabancı bir insanız. O tepkisi hemen geçmez. Şu an yine iyi durumda. Yanına yaklaşıyoruz, kendisini sevdiriyor, yemeğini önüne rahatça koyabiliyoruz, kafesteki diğer hayvanlarla da rahatça iletişime geçebiliyor. İlk başta bunların hiçbirini yapamıyordu. İyileştikten 40 gün sonra kafese alabildik. Kafesin bir köşesinde siniyordu. Diğer hayvanlar kendi aralarında birbirilerini kokluyorlar, bu hiç yaklaşmıyordu. Yem, su veriyorduk hepsi gittikten sonra korka korka yiyordu” diye konuştu.

Köpeğe barınaktaki herkesin farklı isim koyduğunu anlatan Veteriner Hekim Ünal, “Ben ‘Şanslı’ dedim, zifte bulanmış olduğu için ‘Siyah’ diyen oldu, ‘Zift’ dediler. Bana göre yine Şanslı. Çok zor şeyler atlattı. Böyle bu şekilde kurtaramadıklarımız oluyor. Akciğerlerine de ziftin gittiği durumlar oluyor. Maalesef bu kadar şanssız olmadığı için ‘Şanslı’ demeyi tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

