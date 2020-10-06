Büyükşehir'den Örgün Eğitime Destek Programı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) öğrencilere yönelik “Örgün Eğitime Destek Programı” programı düzenliyor. ATABEM’lerde 5678’inci sınıflar için akademik branşlarda, lise son sınıf öğrencileri ve lise mezunları için de üniversite sınavına yönelik hazırlık kursu açılacak. Ücretsiz kurslara başvurular başladı.



Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ATABEM, eğitime desteğini sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün “Örgün Eğitime Destek Programı” kapsamında 5678’inci sınıflara ve üniversiteye hazırlanan 12’nci sınıf öğrencilerine ve lise mezunlarına yönelik ücretsiz akademik kurslar açılıyor.



Online başvuru

567’nci sınıflara Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Dersi, İngilizce, Bilgisayar Kodlama ve Hızlı Okuma dersleri verilecek. 8’inci sınıflara ise LGS’ye hazırlık kursları düzenlenecek.

ATABEM’in Altınova Kurs Merkezi, Kepezaltı Kurs Merkezi, Konuksever Kurs Merkezi, Meltem Kurs Merkezi, Yeni Mahalle Kurs Merkezi ve Varsak Kurs Merkezlerinde verilecek kurslarla öğrencilerin örgün eğitimine ve sınav hazırlığına destek olunacak. Kurslardan faydalanmak isteyen öğrenciler, 9 Ekim Cuma gününe kadar www.atabem.org.tr adresinden online kayıt yaptırabilecek. Evrak teslimi ise 1014 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Kurslar 19 Ekim’de başlayacak. Kurslarla ilgili detaylı bilgi 0 242 249 54 30 nolu telefondan alınabilecek.



Üniversiteye hazırlık

ATABEM, “Öğrencilerimizin yanındayız” sloganı ile lise son sınıf öğrencilerine ve lise mezunlarına ücretsiz üniversiteye hazırlık (YKS) kursu da açıyor. Kurs için kayıtlar başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ATABEM Milli Egemenlik Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi’ne şahsen başvuru yapabilecek. Üniversiteye hazırlık kursları ile ilgili detaylı bilgi 0242 243 39 23 nolu telefondan alınabilecek.

Covid19 önlemleri çerçevesinde gerekli önlemlerin alındığı kurs merkezlerinde eğitimler sosyal mesafe kuralına uygun olarak yüz yüze verilecek.

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