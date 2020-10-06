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'Dudağımın kötü görüntüsü nedeniyle yakın çevremi kaybettim'

DHA

'Dudağımın kötü görüntüsü nedeniyle yakın çevremi kaybettim'


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, daha güzel görünmek için yaptırdığı 4 estetik operasyon sonrasında alt dudağını kaybeden ve ağız içi dokularında çürüme meydana gelen Songül Uzunoğlu (42), "Dudağımın kötü görüntüsü nedeniyle yakın çevremi kaybettim. İnsanlardan çekinip, saklanıyorum. Maskeyle kendimi kamufle ederek yaşamaya çalışıyorum" dedi.
Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, göz altı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen yıl şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için istenen 5 bin 500 lirayı da nakit olarak ödedi. Mart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu geçirdi. Yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorlar, "Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" diyerek, öneride bulundu.
İKİNCİ OPERASYON DA SONUÇ VERMEDİ 
Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen yıl mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.
Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan dolgu kısa sürede kayboldu. Bunun üzerine 18 Kasım'da Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu, 4'üncü kez yüzüne, ikinci kez alt dudağına dolgu olarak kullanıldı.
MORARIP, ÇÜRÜMEYE BAŞLAYINCA HASTANEYE BAŞVURDU
Son operasyonun ardından bir sabah uyandığında çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uzunoğlu, estetik operasyonları yapan doktor E.D. ile tıp merkezi hakkında şikayetçi oldu. Alt dudağının büyük kısmını kaybeden Songül Uzunoğlu, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edildi. Prof. Dr. Özkan, zarar gören dudağı eski haline getirmek için bir dizi operasyona başladı. Songül Uzunoğlu'nun dudağına, Prof. Özkan, tarafından iki kez operasyon yapıldı. Operasyonlara, koronavirüs nedeniyle ara verildi.
'YAKIN ÇEVREMİ KAYBETTİM'
Psikolojik olarak hala çok kötü olduğunu söyleyen Uzunoğlu, "Dudağımın kötü görüntüsü nedeniyle yakın çevremi kaybettim. İnsanlardan çekinip, saklanıyorum. Maskeyle kendimi kamufle ederek yaşamaya çalışıyorum. Aylarca yemek yiyemedim, su bile içemedim. Çevremin etkisiyle bu işe kalkıştım, çok dikkat etmek, iyi araştırmak gerekiyor. Estetik mağdurlarını gördüğümde ağlıyorum. Yaşadığım zorluklar, travmalar gözümün önüne geliyor" diye konuştu.
Gülmeyi unuttuğunu, mimiklerini kaybettiğini aktaran Uzunoğlu, "Kahve içmeyi, sıcak yemek yemeyi özledim. Dudağınız yoksa siz tam olamıyorsunuz" dedi.
19 Aralık 2019'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, operasyonu yapan tıp merkezi ve doktor hakkında şikayette bulunduğunu hatırlatan Songül Uzunoğlu, hukuki sürecin devam ettiğini kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2020-10-06 14:41:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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