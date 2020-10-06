Antalya'da orman yangını

Mithat ABAKAN/GÜNDOĞMUŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde, dağlık bölgede orman yangını çıktı. Kara ulaşımının güçlükle sağlandığı yangına 5 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahaleye başlandı.
Gündoğmuş ilçesinin dağlık bölgesinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kara ulaşımının güç olduğu bölgedeki yangına 5 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahaleye başlandı. 15 arazöz de karadan müdahale için bölgeye yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gündoğmus Mithat ABAKAN
2020-10-06 15:20:18
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