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Çarşı esnafından hırsızlık tepkisi; olay anı kamerada

DHA

Çarşı esnafından hırsızlık tepkisi; olay anı kamerada


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan turistik çarşıda yaşanan hırsızlık olayları esnafı bezdirdi. Esnaf Selçuk Ziya Senirli, daha önce de iş yerinden ürün çalan ve hakkında şikayetçi olmadığı şüphelinin hırsızlığa devam ettiğini belirterek, "Gelip, 'ihtiyacım var' dese zaten verirdim. Ama şimdi her gece başka biriyle geliyor. Buraya tur düzenliyor, rehberlik yapıyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Senirli'nin iş yerinden 2 şüphelinin ürün çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Manavgat'ın merkezinde, üstü kapalı olan ancak insan sirkülasyonunun devam ettiği bir caddede bulunduğu için kapısı olmayan turistik çarşıda son günlerde yaşanan hırsızlık olayları esnafın tepkisine yol açtı . Esnafın, koronavirüs süreci nedeniyle maaşını ödeyemediği bekçiler de çalışmayınca, çarşıdaki iş yerlerinin önünde bulunan ve gece üzeri brandayla kapatılan tezgahlara hırsızlar dadandı. Çarşıya giren hırsızlar, tezgahlardaki giyim malzemelerini alarak, kaçtı.
'BURAYA TUR DÜZENLİYOR'
Çarşıda iş yeri bulunan Selçuk Ziya Senirli'nin geçen pazar günü tezgahtaki ürünlerinin eksik olduğunu fark etmesi ve iş yerinin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine hırsızlık olayı ortaya çıktı. Görüntülerde biri elinde köpek tutan 2 kişinin çarşı içerisinde üzeri branda kapalı tezgahtan giyim eşyası aldığını gören Senirli, polisi arayarak şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede, aynı iş yerinden 29 Eylül ve 3 Ekim geceleri de hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Selçuk Ziya Senirli, turizm esnafı olduğunu belirterek, bu sene salgın nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi. İş yerinden daha önce de hırsızlık olayı olduğunu, ancak kendisinin şikayetçi olmadığını anlatan Senirli, "Ancak daha önce de hırsızlık yapan arkadaş, şimdi hemen her gece farklı birileriyle geliyor. Buraya tur düzenliyor, rehberlik yapıyor" dedi.
DAHA ÖNCE YAKALANIP, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞ
İhtiyacı olan birisi kendilerine geldiği zaman yardım ettiklerini söyleyen Senirli, "Bize gelip söyleseler, seve seve veririz. Geçen ayın 29'unda arkadaş gelmiş, bir tanesini çalmış, sesimizi çıkarmadık. Aynı arkadaş her gece gelip, alıyor. Zaten turizmci olarak zor günler geçiriyoruz" diye konuştu. Senirli, aynı çarşıda geçen hafta da hırsızlık olayları yaşandığını ve polise yansıdığını hatırlattı.
Kapalı çarşıda geçen haftalarda yaşanan hırsızlık olaylarında birçok iş yerinin tezgahından çeşitli malzemeleri çalan şüpheliler polis tarafından yakalanmış ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.
GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
Öte yandan çarşıdaki hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Önce etrafı gezen, biri elinde köpek tutan 2 şüphelinin, kimse olmadığı sırada tezgahta bulunan brandayı kaldırıp, giyim eşyalarını alarak çarşıdan uzaklaştığı görüldü.
 DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-10-06 15:19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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