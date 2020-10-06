Antalya'da orman yangını (2)

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KISMEN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, dağlık bölgede çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 27 arazöz, 2 dozer ve 120 yangın işçisiyle 18 teknik eleman müdahalede bulundu. 10 hektarlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gündoğmus Mithat ABAKAN

2020-10-06 19:21:40



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